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Постер к сериалу Ох, уж эти детки!
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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1 постер
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Киноафиша Сериалы Ох, уж эти детки!
Ох, уж эти детки! (2021 - …) Rugrats
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность 18 часов 20 минут
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О чем сериал

«Ох, уж эти детки!» — американский анимационный сериал, производством которого занимался телеканал Nickelodeon. «Ох, уж эти детки!» является перезапуском легендарного мультипликационного шоу, выходящего на телевидении в начале девяностых годов. Действие вновь разворачивается вокруг группы интеллектуально подкованных и озорных малышей —  Томми, Чаки, Лил, Фила, Анжелики и Сьюзи. В рамках нового шоу Томми вновь берет на себя роль предводителя и главного траблмэйкера компании, который раз за разом вовлекает своих друзей в самые разнообразные приключения.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Кламски
Анна Кламски
Омар Бенсон Миллер
Омар Бенсон Миллер
Кри Саммер
Кри Саммер Susie Carmichael
Кэт Суси Lil DeVille
Элизабет Дэйли
Элизабет Дэйли Tommy Pickles
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ох, уж эти детки! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 44 эпизода
 
Season 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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