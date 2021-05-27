«Ох, уж эти детки!» — американский анимационный сериал, производством которого занимался телеканал Nickelodeon. «Ох, уж эти детки!» является перезапуском легендарного мультипликационного шоу, выходящего на телевидении в начале девяностых годов. Действие вновь разворачивается вокруг группы интеллектуально подкованных и озорных малышей — Томми, Чаки, Лил, Фила, Анжелики и Сьюзи. В рамках нового шоу Томми вновь берет на себя роль предводителя и главного траблмэйкера компании, который раз за разом вовлекает своих друзей в самые разнообразные приключения.