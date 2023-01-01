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Губка Боб Квадратные Штаны
Сезоны
Губка Боб Квадратные Штаны, список сезонов
SpongeBob SquarePants
16+
Год выпуска
1999
Страна
США/Япония/Канада/Австралия
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Nickelodeon
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
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Список сезонов сериала «Губка Боб Квадратные Штаны»
Сезон 1 / Season 1
41 эпизод
1 мая 1999 - 8 апреля 2000
Сезон 2 / Season 2
36 эпизодов
26 октября 2000 - 30 ноября 2001
Сезон 3 / Season 3
37 эпизодов
21 января 2002 - 11 октября 2004
Сезон 4 / Season 4
33 эпизода
6 мая 2005 - 19 февраля 2007
Сезон 5 / Season 5
39 эпизодов
19 февраля 2007 - 23 ноября 2007
Сезон 6 / Season 6
34 эпизода
3 марта 2008 - 20 марта 2009
Сезон 7 / Season 7
35 эпизодов
1 июня 2009 - 7 июля 2010
Сезон 8 / Season 8
26 эпизодов
8 июля 2010 - 26 февраля 2011
Сезон 9 / Season 9
42 эпизода
3 апреля 2011 - 23 ноября 2012
Сезон 10 / Season 10
71 эпизод
21 июля 2012 - 17 июня 2017
Сезон 11 / Season 11
55 эпизодов
24 июня 2017 - 25 ноября 2018
Сезон 12 / Season 12
34 эпизода
13 января 2019 - 17 июля 2020
Сезон 13 / Season 13
60 эпизодов
22 октября 2020 - 31 октября 2023
Сезон 14 / Season 14
7 эпизодов
1 ноября 2023 - 29 ноября 2023
Сезон 15 / Season 15
TBA
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