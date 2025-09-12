Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Губка Боб Квадратные Штаны 1999 - 2025, 16 сезон

Постер к 16-му сезону сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Киноафиша Сериалы Губка Боб Квадратные Штаны Сезоны Сезон 16
SpongeBob SquarePants 16+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 12 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 21
Продолжительность сезона 7 часов 42 минуты

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 15 голосов
8.2 IMDb

Список серий сериала Губка Боб Квадратные Штаны

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Бизарро Боттом Bizarro Bottom
Сезон 16 Серия 1
12 сентября 2025
Тяжёлый перерыв Сквидварда Squidward's Tough Break
Сезон 16 Серия 2
12 сентября 2025
Проклятие Вердудла Curse of the WereDoodle
Сезон 16 Серия 3
19 сентября 2025
День костюма гориллы Gorilla Suit Day
Сезон 16 Серия 4
19 сентября 2025
Водитель-студент по обмену Exchange Student Driver
Сезон 16 Серия 5
26 сентября 2025
Крипи Краб The Kreepy Krab
Сезон 16 Серия 6
26 сентября 2025
Ведро с привидениями The Haunted Bucket
Сезон 16 Серия 7
3 октября 2025
Иди принеси Go Fetch
Сезон 16 Серия 8
3 октября 2025
Безумие прачечной Laundro-Madness
Сезон 16 Серия 9
10 октября 2025
Охота на кабанов Hog Huntin
Сезон 16 Серия 10
17 октября 2025
Губка Боб Мусорные Штаны SpongeBob TrashPants
Сезон 16 Серия 11
24 октября 2025
Крусти Кафетерия Krusty Kafeteria
Сезон 16 Серия 12
24 октября 2025
Сердце мусора Heart of Garbage
Сезон 16 Серия 13
7 ноября 2025
Почти идеальный планктон Near-Mint Plankton
Сезон 16 Серия 14
7 ноября 2025
Простите мою палочку Pardon My Wand
Сезон 16 Серия 15
14 ноября 2025
Оцепенение-суеверие Stupor-stition
Сезон 16 Серия 16
14 ноября 2025
Свиная кожа Перл Pigskin Pearl
Сезон 16 Серия 17
28 ноября 2025
Зеленое щупальце The Green Tentacle
Сезон 16 Серия 18
TBA
С днем рождения, Крэбби! Happy Krabby Birthday
Сезон 16 Серия 19
TBA
Karate Pals
Сезон 16 Серия 20
TBA
Karen's Klatch
Сезон 16 Серия 21
TBA
График выхода всех сериалов
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Шибанов из «Первого отдела» и Тамалин из «Как приручить лису» в новинке НТВ: неожиданное комбо — мрачняком не пахнет
Шварценеггер повторит свою легендарную роль из 80-х: «Мне уже не 40, экшен будет, но другой»
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
«Обнять и плакать»: Абдулов сам напросился на роль, которая его подвела — стал самым слабым звеном в этой экранизации классики
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше