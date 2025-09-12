Оповещения от Киноафиши
Подборки
Губка Боб Квадратные Штаны 1999 - 2025, 16 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Сезон 16
SpongeBob SquarePants
16+
Оригинальное название
Season 16
Название
Сезон 16
Премьера сезона
12 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
21
Продолжительность сезона
7 часов 42 минуты
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
15
голосов
8.2
IMDb
Список серий сериала Губка Боб Квадратные Штаны
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Бизарро Боттом
Bizarro Bottom
Сезон 16
Серия 1
12 сентября 2025
Тяжёлый перерыв Сквидварда
Squidward's Tough Break
Сезон 16
Серия 2
12 сентября 2025
Проклятие Вердудла
Curse of the WereDoodle
Сезон 16
Серия 3
19 сентября 2025
День костюма гориллы
Gorilla Suit Day
Сезон 16
Серия 4
19 сентября 2025
Водитель-студент по обмену
Exchange Student Driver
Сезон 16
Серия 5
26 сентября 2025
Крипи Краб
The Kreepy Krab
Сезон 16
Серия 6
26 сентября 2025
Ведро с привидениями
The Haunted Bucket
Сезон 16
Серия 7
3 октября 2025
Иди принеси
Go Fetch
Сезон 16
Серия 8
3 октября 2025
Безумие прачечной
Laundro-Madness
Сезон 16
Серия 9
10 октября 2025
Охота на кабанов
Hog Huntin
Сезон 16
Серия 10
17 октября 2025
Губка Боб Мусорные Штаны
SpongeBob TrashPants
Сезон 16
Серия 11
24 октября 2025
Крусти Кафетерия
Krusty Kafeteria
Сезон 16
Серия 12
24 октября 2025
Сердце мусора
Heart of Garbage
Сезон 16
Серия 13
7 ноября 2025
Почти идеальный планктон
Near-Mint Plankton
Сезон 16
Серия 14
7 ноября 2025
Простите мою палочку
Pardon My Wand
Сезон 16
Серия 15
14 ноября 2025
Оцепенение-суеверие
Stupor-stition
Сезон 16
Серия 16
14 ноября 2025
Свиная кожа Перл
Pigskin Pearl
Сезон 16
Серия 17
28 ноября 2025
Зеленое щупальце
The Green Tentacle
Сезон 16
Серия 18
TBA
С днем рождения, Крэбби!
Happy Krabby Birthday
Сезон 16
Серия 19
TBA
Karate Pals
Сезон 16
Серия 20
TBA
Karen's Klatch
Сезон 16
Серия 21
TBA
График выхода всех сериалов
