Статьи о сериале «Губка Боб Квадратные Штаны»
Статьи о сериале «Губка Боб Квадратные Штаны»
ИИ превратил 9 персонажей из «Губки Боба» в людей: Ларри — копия Криса Пратта, а Мистер Крабс — брутальный магнат (фото)
Чем страннее был мультгерой, тем горячее оказался его новый облик.
Написать
3 сентября 2025 08:27
Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник
Повышенное слюноотделение гарантированно.
Написать
22 августа 2025 11:21
В Сербии герои «Губки Боба» получили уморительные имена: особо смешно вышло со Сквидвардом
Если в России имена адаптировали, то в братской стране просто перевели, и от этого стало только лучше.
Написать
20 марта 2025 19:05
Сколько лет Губке Бобу: ответ есть в одном из эпизодов — герой намного старше, чем мультфильм
Самостоятельную жизнь он начал довольно рано.
5 комментариев
19 марта 2025 18:36
Кроссовер, который вы точно не ожидали увидеть: с «Носферату» молодежь знакома по эпизоду «Губки Боба Квадратных Штанов»
Очередное доказательство того, что сериал о говорящей губке — самое настоящее культурное достояние.
1 комментарий
23 декабря 2024 08:27
5+ фанатских теорий о «Губке Бобе», которые заставят по-новому взглянуть на невинный мультик
Тайна Сквидварда и диагнозы героев.
Написать
20 августа 2024 15:45
