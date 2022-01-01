Телеканал Nickelodeon

Nickelodeon — американский детский развлекательный канал, впервые вышедший в эфир в 1977 году. Зона покрытия — весь мир, а вещание ведется на 22 языках. Свое название получил в честь первых кинотеатров, билет в который стоил пять центов. В самом начале он не размещал рекламу, и это отрицательно сказывалось на контенте: на него банально не находилось денег. Балансируя на грани банкротства, Nickelodeon не изменил концепции и остался каналом для детей и подростков. После ребрендинга появился новый логотип, и в странах СНГ телеканал теперь называется «Nick».

Первый мультсериал собственного производства «Ох, уж эти детки!» вышел в 1991 году. Он получил отличные оценки у критиков, что послужило началом для съемок других проектов. Самый популярный из них — «Губка Боб Квадратные Штаны» — появился в эфире в 1999 году и занял верхние места в рейтингах. Компания владеет правами на франшизы «Черепашки-ниндзя» и «Феи Винкс».

В России свое вещание начал в 1993 году. Программная сетка состоит из блоков, ориентированных на разную возрастную категорию: дошкольников, подростков, молодежь, есть передачи для взрослых зрителей. Nickelodeon несколько раз номинировали на звание лучшего канала для детей.