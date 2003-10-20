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Постер к 5-му сезону сериала Убойная сила
Киноафиша Сериалы Убойная сила Сезоны Сезон 5

Убойная сила, 5 сезон

Ubojnaya sila 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 20 октября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Убойная сила»

В 5-м сезоне сериала «Убойная сила» Максим Виригин собирается на заслуженный отдых и дорабатывает в милиции последние недели. Тем временем сослуживцы пишут прошение вышестоящему начальству, чтобы к ним вернули подполковника Шишкина. Приключения отважных оперативников на улицах бандитского Петербурга продолжаются. Им то приходится работать под прикрытием, то распутывать козни преступников, то «брать» бандитские группировки с поличным. Ради одного из расследований Рогов применяет на себя роль бездомного алкоголика. В другом деле им с Плаховым, напротив, приходится надеть смокинги и отправиться на Каннский кинофестиваль.

Список серий 5-го сезона сериала «Убойная сила» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Лазурный берег, часть первая
Сезон 5 Серия 1
20 октября 2003
Лазурный берег, часть вторая
Сезон 5 Серия 2
20 октября 2003
Лазурный берег, часть третья
Сезон 5 Серия 3
21 октября 2003
Чёртово колесо
Сезон 5 Серия 4
22 октября 2003
Принцип вины
Сезон 5 Серия 5
23 октября 2003
Подземка
Сезон 5 Серия 6
27 октября 2003
Второе дно
Сезон 5 Серия 7
28 октября 2003
Бабье лето
Сезон 5 Серия 8
29 октября 2003
Аномальная зона
Сезон 5 Серия 9
30 октября 2003
График выхода всех сериалов
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