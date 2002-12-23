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Постер к 4-му сезону сериала Убойная сила
Киноафиша Сериалы Убойная сила Сезоны Сезон 4

Убойная сила, 4 сезон

Ubojnaya sila 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 23 декабря 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Убойная сила»

В 4-м сезоне сериала «Убойная сила» майор Шишкин получает повышение – теперь он подполковник, а заодно – новый начальник РОВД, отвечающего за морской порт и его окрестности. По этому праздничному случаю герой решается сбрить свои легендарные усы. Тем временем убойный отдел милиции перебирается в новый офис, находящийся в подвальном помещении, а Игорю Плахову позволяют вернуться на прежний пост из своей «ссылки». Он присоединяется к районному отделу, чтобы помогать Шишкину. Однако на этом кадровые перестановки в петербургской милиции только начинаются. Вскоре подполковник получает обвинение в коррупции.

Список серий 4-го сезона сериала «Убойная сила» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 01
Сезон 4 Серия 1
23 декабря 2002
Серия 02
Сезон 4 Серия 2
24 декабря 2002
Серия 03
Сезон 4 Серия 3
25 декабря 2002
Серия 04
Сезон 4 Серия 4
26 декабря 2002
Серия 05
Сезон 4 Серия 5
30 декабря 2002
Серия 06
Сезон 4 Серия 6
1 января 2003
График выхода всех сериалов
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