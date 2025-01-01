Постеры сериала «Убойная сила»

«Форсаж 11» выйдет в 2027 году, но стоило бы остановиться на 10 фильме: объясняем, почему

Когда следствие ведет… пес: 3 российских детективных сериала, где один из главных героев — собака

Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать

Все-таки не чудище, а человек: в сериале про Гарри Поттера обязаны исправить главную проблему киношного Волдеморта

«Халтура за копейки»: после первых серий этот детектив называли заменой «Невскому», но к финалу зрители крутили пальцем у виска

Они человечество породили, они его и убьют: почему Инженеры в «Прометее» вдруг решили уничтожить всех людей – Скотт оставил лишь намек

Проходные сезоны были даже в «Симпсонах» и «Южном парке», но эти 5 мультсериалов идеальны от первой до последней серии

Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети

«Сияние» считают одним из главных шедевров Кинга, но сперва в нем не было ни отеля, ни психа с топором – и даже название было иное

«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?