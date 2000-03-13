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Постер к 1-му сезону сериала Убойная сила
Киноафиша Сериалы Убойная сила Сезоны Сезон 1

Убойная сила, 1 сезон

Ubojnaya sila 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убойная сила»

В 1-м сезоне сериала «Убойная сила» все петербургское общество обсуждает личность крупного предпринимателя Аркадия Боголепова. Этот человек показывает себя практически как современный святой или по меньшей мере супергерой: раздает нуждающимся продукты, встречается с пенсионерами, выводит на чистую воду преступные группировки. По всем прогнозам, Боголепов вскоре возглавит Законодательное собрание. Единственный, кто сомневается в непогрешимости бизнесмена, – оперативник Игорь Плахов. Расследуя убийство известного политика, он выходит на офис Боголепова. Его поддерживают коллеги – Рогов и Дукалис.

Список серий 1-го сезона сериала «Убойная сила» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Служебное соответствие
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2000
Рикошет
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2000
Умирать подано
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2000
След Глухаря
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2000
Тактика ближнего боя
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2000
Силовая защита
Сезон 1 Серия 6
21 марта 2000
Оперативное вмешательство
Сезон 1 Серия 7
22 марта 2000
Ударная волна
Сезон 1 Серия 8
23 марта 2000
Мера пресечения
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2000
График выхода всех сериалов
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