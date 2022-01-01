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Евгений Леонов-Гладышев
Евгений Леонов-Гладышев
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Евгений Леонов-Гладышев
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Дата рождения
24 января 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Евгения Леонова-Гладышева
Родился 24 января 1952 года. Вильнюс, СССР (Литва).
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Фильмография Евгения Леонова-Гладышева
Экспириенс
драма
2015, Россия
5.0
Клиника
драма
2006, Россия
4.0
Не хочу жениться!
комедия, мелодрама
1993, Россия
5.0
Трень-брень
семейный, драма
1993, Украина
5.0
22 июня, ровно в 4 часа
мелодрама
1992, Россия
0.0
Алмазы шаха
детектив, криминал
1992, Украина
5.0
Наградить (посмертно)
боевик, криминал
1986, СССР
6.0
Салон красоты
мелодрама
1985, СССР
5.0
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