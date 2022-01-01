Телеканал Первый канал

«Первый канал» — общероссийский федеральный канал, который считают основным в стране. Главная студия находится в Москве, в «Останкино». Выходит в формате HD, есть международная версия.

Его история началась в 1994, когда несколько независимых телекомпаний решили объединить свои усилия. Из-за низких рейтингов руководство пересмотрело концепцию работы. Оно хотело отойти от советского прошлого и стать каналом для современных людей. Недолгое время существовал мораторий на показ коммерческой рекламы. Треть эфира была отдана под кино, в разное время транслировали такие бразильские сериалы как «Клон» и «Вавилонская башня».

Благодаря собственному производству появилось большое количество авторских передач. Имена Сергея Супонева, Сергея Доренко, Влада Листьева связаны с Первым каналом.

Во время творческого кризиса начала нулевых из эфира пропадают юмористические программы и телеигры, их сменяет формат ток-шоу и снимаемые по лицензии «Фабрика звезд» и «Последний герой».

«Первый канал» делает многие проекты народными, например «Улицы разбитых фонарей». А некоторые фильмы и сериалы вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Сейчас канал известен сериалами «Метод», «Мажор», «Оттепель» и многими другими.