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Телеканал Первый канал

О телеканале

«Первый канал» — общероссийский федеральный канал, который считают основным в стране. Главная студия находится в Москве, в «Останкино». Выходит в формате HD, есть международная версия.

Его история началась в 1994, когда несколько независимых телекомпаний решили объединить свои усилия. Из-за низких рейтингов руководство пересмотрело концепцию работы. Оно хотело отойти от советского прошлого и стать каналом для современных людей. Недолгое время существовал мораторий на показ коммерческой рекламы. Треть эфира была отдана под кино, в разное время транслировали такие бразильские сериалы как «Клон» и «Вавилонская башня».

Благодаря собственному производству появилось большое количество авторских передач. Имена Сергея Супонева, Сергея Доренко, Влада Листьева связаны с Первым каналом.

Во время творческого кризиса начала нулевых из эфира пропадают юмористические программы и телеигры, их сменяет формат ток-шоу и снимаемые по лицензии «Фабрика звезд» и «Последний герой».

«Первый канал» делает многие проекты народными, например «Улицы разбитых фонарей». А некоторые фильмы и сериалы вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Сейчас канал известен сериалами «Метод», «Мажор», «Оттепель» и многими другими.

Фильмы
Сирийская соната
Сирийская соната
военный, мелодрама, триллер 2022, Россия
0.0
Все фильмы
Сериалы
Капкан на судью
Капкан на судью
детектив 2022, Россия
0.0
Миссия «Аметист»
Миссия «Аметист»
детектив 2022, Россия
0.0
Империя: Петр I
Империя: Петр I
драма, исторический 2022, Россия
0.0
Молчание
Молчание
детектив 2022, Россия
0.0
Никто не узнает
Никто не узнает
мелодрама 2022, Россия
0.0
О чем она молчит
О чем она молчит
мелодрама 2022, Россия
0.0
Янычар
Янычар
мелодрама, приключения 2022, Россия
0.0
Технарь
Технарь
детектив 2022, Россия
0.0
Все сериалы
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