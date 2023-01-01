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Убойная сила, список сезонов

Ubojnaya sila 12+
Год выпуска 2000
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Список сезонов сериала «Убойная сила»
Убойная сила - Сезон 1 Сезон 1
9 эпизодов 13 марта 2000 - 24 марта 2000
 
Убойная сила - Сезон 2 Сезон 2
11 эпизодов 15 февраля 2001 - 1 мая 2001
 
Убойная сила - Сезон 3 Сезон 3
10 эпизодов 22 октября 2001 - 24 апреля 2002
 
Убойная сила - Сезон 4 Сезон 4
6 эпизодов 23 декабря 2002 - 1 января 2003
 
Убойная сила - Сезон 5 Сезон 5
9 эпизодов 20 октября 2003 - 30 октября 2003
 
Убойная сила - Сезон 6 Сезон 6
12 эпизодов 26 сентября 2005 - 6 января 2006
 
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