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Убойная сила
Сезоны
Убойная сила, список сезонов
Ubojnaya sila
12+
Год выпуска
2000
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
Первый канал
Список сезонов сериала «Убойная сила»
Сезон 1
9 эпизодов
13 марта 2000 - 24 марта 2000
Сезон 2
11 эпизодов
15 февраля 2001 - 1 мая 2001
Сезон 3
10 эпизодов
22 октября 2001 - 24 апреля 2002
Сезон 4
6 эпизодов
23 декабря 2002 - 1 января 2003
Сезон 5
9 эпизодов
20 октября 2003 - 30 октября 2003
Сезон 6
12 эпизодов
26 сентября 2005 - 6 января 2006
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