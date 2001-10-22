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Постер к 3-му сезону сериала Убойная сила
Киноафиша Сериалы Убойная сила Сезоны Сезон 3

Убойная сила, 3 сезон

Ubojnaya sila 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 октября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Убойная сила»

В 3-м сезоне сериала «Убойная сила» в Чечне для поддержания порядка в непростое военное время создают временное представительство российской милиции. В этот отдел отправляют в командировку из Петербурга Игоря Плахова, Жору Любимова и Василия Рогова. Теперь офицеры вынуждены ежедневно сталкиваться не только с грабителями, убийцами и бандитами, но и с настоящими террористами и вражескими солдатами. На кону стоят их жизни и будущее страны. Несмотря на это, парни сохраняют позитивный настрой, шутят, влюбляются и попадают в забавные ситуации. Каждый из героев оказывается перед личным выбором, который определит их дальнейший путь.

Список серий 3-го сезона сериала «Убойная сила» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Предел прочности, часть первая
Сезон 3 Серия 1
22 октября 2001
Предел прочности, часть вторая
Сезон 3 Серия 2
23 октября 2001
Предел прочности, часть третья
Сезон 3 Серия 3
24 октября 2001
Предел прочности, часть четвертая
Сезон 3 Серия 4
25 октября 2001
Спидвей
Сезон 3 Серия 5
26 октября 2001
Закон перспективы
Сезон 3 Серия 6
29 октября 2001
Год "Глухаря"
Сезон 3 Серия 7
1 января 2002
Роль второго плана
Сезон 3 Серия 8
22 апреля 2002
Китайский квартал
Сезон 3 Серия 9
23 апреля 2002
Судный день
Сезон 3 Серия 10
24 апреля 2002
График выхода всех сериалов
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