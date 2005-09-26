Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 6-му сезону сериала Убойная сила
Киноафиша Сериалы Убойная сила Сезоны Сезон 6

Убойная сила, 6 сезон

Ubojnaya sila 12+
Название Сезон 6
Премьера сезона 26 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Убойная сила»

В 6-м сезоне сериала «Убойная сила» бесследно пропадает гениальный российский ученый, работавший над важным государственным проектом. У следователей есть причины полагать, что речь идет не об обычном похищении ради выкупа и не о побеге, а о самом настоящем международном преступлении или теракте. Чтобы ценные научные разработки не оказались в руках врагов, Игоря Плахова и Василия Рогова отправляют в командировку в Южную Африку, где, по информации источника, скрывается похититель. Тем временем Шишкин уходит из своего «родного» убойного отдела, а Виригин решает завязать с работой в органах и устраивается в службу безопасности гостиницы.

Список серий 6-го сезона сериала «Убойная сила» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Мыс Доброй Надежды, часть первая
Сезон 6 Серия 1
26 сентября 2005
Мыс Доброй Надежды, часть вторая
Сезон 6 Серия 2
27 сентября 2005
Мыс Доброй Надежды, часть третья
Сезон 6 Серия 3
28 сентября 2005
Овертайм
Сезон 6 Серия 4
29 сентября 2005
Благие намерения
Сезон 6 Серия 5
3 октября 2005
Право на защиту
Сезон 6 Серия 6
4 октября 2005
Казачий разъезд
Сезон 6 Серия 7
5 октября 2005
Царь зверей
Сезон 6 Серия 8
6 октября 2005
Выгодный жених
Сезон 6 Серия 9
3 января 2006
Ставки сделаны
Сезон 6 Серия 10
4 января 2006
Контрольная закупка
Сезон 6 Серия 11
5 января 2006
Братство по оружию
Сезон 6 Серия 12
6 января 2006
График выхода всех сериалов
Related video
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше