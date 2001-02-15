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Постер к 2-му сезону сериала Убойная сила
Киноафиша Сериалы Убойная сила Сезоны Сезон 2

Убойная сила, 2 сезон

Ubojnaya sila 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 февраля 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 11
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Убойная сила»

В 2-м сезоне сериала «Убойная сила» секретарша Маша уезжает за границу, где выходит замуж. Плахов пытается залечить разбитое сердце и случайно знакомится с молодой красавицей Аленой, работающей в ближайшем продуктовом магазине. Тем временем его, Шишкина и Рогова переводят в головной отдел милиции. Там им предстоит работать вместе с новыми коллегами – Георгием Любимовым и Максимом Виригиным. Однако найти общий язык им удается далеко не сразу. А вот Дукалис, напротив, возвращается на старый пост в убойный отдел. Герои вновь сталкиваются с запутанными и опасными расследованиями, выводя негодяев и убийц на чистую воду.

Список серий 2-го сезона сериала «Убойная сила» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Кредит доверия
Сезон 2 Серия 1
27 февраля 2001
Двойной угар
Сезон 2 Серия 2
6 марта 2001
Смягчающие обстоятельства
Сезон 2 Серия 3
13 марта 2001
След бумеранга
Сезон 2 Серия 4
20 марта 2001
Дачный сезон
Сезон 2 Серия 5
27 марта 2001
Практическая маги
Сезон 2 Серия 6
3 апреля 2001
Вне игры
Сезон 2 Серия 7
10 апреля 2001
Способный ученик
Сезон 2 Серия 8
24 апреля 2001
Миссия выполнима, часть первая
Сезон 2 Серия 9
30 апреля 2001
Миссия выполнима, часть вторая
Сезон 2 Серия 10
1 мая 2001
Миссия выполнима, часть третья
Сезон 2 Серия 11
15 февраля 2001
График выхода всех сериалов
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