Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Великолепная Пятерка
1 постер
Киноафиша Сериалы Великолепная Пятерка

Великолепная Пятерка (2019 - …)

Velikolepnaya Pyatyorka 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 355 часов 30 минут

О чем сериал

Сюжет повествует о буднях оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга. Пятёрка – по количеству сотрудников. Майор Павел Шапошников, капитаны Дмитрий Красавченко и Тимур Бубнов, старший лейтенант Антон Ветров и лейтенант Владимир Кузьмин. Пять разных характеров, которые сплотил их командир, подполковник Андрей Голованов — человек с хорошим чувством юмора и богатым прошлым. Он еще помнит, когда в Петербурге были улицы разбитых фонарей.

Время изменилось: милиция стала полицией, город преобразился, но человеческие страсти по-прежнему кипят вовсю. Месть, зависть, страх, любострастие, корысть толкают одних на преступления, а честь, совесть, справедливость и смелость заставляют других противостоять злу. Герои «великолепной пятёрки» наказывают зло ежедневно. Удивительно, но в этой рутине у них остается время на любовь, дружбу и юмор.

В ролях
В ролях
Нодар Джанелидзе
Нодар Джанелидзе
Виктория Плоп
Анна Щетинина
Алексей Красноцветов
Алексей Красноцветов
Андрей Горбачев
Андрей Горбачев
Павел Григорьев
Павел Григорьев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
4.5 IMDb
Написать отзыв

Дата выхода новых серий 7-го сезона сериала «Великолепная Пятерка»

Самокат
Сезон 7 Серия 30
22 июля 2025
Катящийся шар
Сезон 7 Серия 31
23 июля 2025
Хвост скорпиона
Сезон 7 Серия 32
24 июля 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Великолепная Пятерка - Сезон 1 Сезон 1
2019, 32 эпизода
 
Великолепная Пятерка - Сезон 2 Сезон 2
2020, 32 эпизода
 
Великолепная Пятерка - Сезон 3 Сезон 3
2020, 68 эпизодов
 
Великолепная Пятерка - Сезон 4 Сезон 4
2021, 98 эпизодов
 
Великолепная Пятерка - Сезон 5 Сезон 5
2022, 108 эпизодов
 
Великолепная Пятерка - Сезон 6 Сезон 6
2023, 104 эпизода
 
Великолепная Пятерка - Сезон 7 Сезон 7
2024, 32 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше