Сюжет повествует о буднях оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга. Пятёрка – по количеству сотрудников. Майор Павел Шапошников, капитаны Дмитрий Красавченко и Тимур Бубнов, старший лейтенант Антон Ветров и лейтенант Владимир Кузьмин. Пять разных характеров, которые сплотил их командир, подполковник Андрей Голованов — человек с хорошим чувством юмора и богатым прошлым. Он еще помнит, когда в Петербурге были улицы разбитых фонарей.

Время изменилось: милиция стала полицией, город преобразился, но человеческие страсти по-прежнему кипят вовсю. Месть, зависть, страх, любострастие, корысть толкают одних на преступления, а честь, совесть, справедливость и смелость заставляют других противостоять злу. Герои «великолепной пятёрки» наказывают зло ежедневно. Удивительно, но в этой рутине у них остается время на любовь, дружбу и юмор.