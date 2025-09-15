Меню
Сериалы
Убойная сила
Статьи
Статьи о сериале «Убойная сила»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)
За эти годы многие звезды, к сожалению, ушли из жизни.
Написать
15 сентября 2025 11:50
Как «Условный мент», но с необычным напарником: звезда «Убойной силы» тащит на себе новый детектив — сериал почти на 9 из 10
Новинка сразу залетела в топы.
Написать
10 сентября 2025 16:11
«— Ты что извращенец? — Хуже. Я полицейский»: только выросшие на «ментовских» сериалах вспомнят, откуда цитаты (тест)
Андрюха, у нас викторина, по коням.
Написать
19 июня 2025 20:32
Ночевали в трущобах, умоляли Рено сняться с Хабенским: раскрываем историю создания «Убойной силы» во Франции
Все было против того, чтобы русские досняли проект.
Написать
21 мая 2025 18:36
«Пленили всерьез и надолго»: «Убойной силе» стукнуло 25 — поклонники объяснили, почему любят ее больше «Улиц разбитых фонарей»
Сценаристам сказали повторить, а не превзойти. Но они, похоже, не расслышали.
Написать
17 мая 2025 07:29
«Завтра на съемку, текст дадут»: почему Хабенский ушел из «Убойной силы» — актер сделал важный выбор и не прогадал
Заодно рассказали, как артист попал в проект. Это оказалось случайностью.
Написать
17 мая 2025 07:00
Плахова выдумали, Боголепов был на самом деле: «Убойная сила» отличается от реальной истории питерских разборок
События происходили в Петербурге в лихие 90-е.
Написать
14 мая 2025 08:56
«Это наша корова и мы ее доим»: почему «Убойную силу» закрыли — у сериала был пик популярности
Глобально причина кроется в одном актере, который стал популярен благодаря проекту.
5 комментариев
21 марта 2025 18:07
От Саши Белова до Игоря Плахова: тест покажет, кто вы из бандитских сериалов нулевых
Просто ответьте на 5 простых вопросов.
Написать
4 февраля 2025 09:54
