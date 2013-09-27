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Постер телешоу Лучший повар Америки: Дети
Постер телешоу Лучший повар Америки: Дети
Постер телешоу Лучший повар Америки: Дети
Постер телешоу Лучший повар Америки: Дети
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Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки: Дети

Лучший повар Америки: Дети (2013 - …)

MasterChef Junior 12+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX
Продолжительность телешоу 97 часов 0 минут
О чем телешоу

Кухня шоу «Лучший повар Америки: Дети» открывает свои двери для самых юных участников, выбранных из сотен тысяч претендентов. Они попытаются доказать, что возраст – не преграда для тех, кто хочет проявить свои таланты. Девочкам и мальчикам предстоит поучаствовать в сложных кулинарных конкурсах, которые порой не под силу даже многим взрослым. Время на готовку блюд ограничено, а результат должен удивить взыскательное жюри, состоящее из именитых шеф-поваров, имеющих солидный опыт в ресторанном бизнесе.

В ролях
В ролях
Гордон Рамзи
Гордон Рамзи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 7 эпизодов
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 7 эпизодов
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 8 эпизодов
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 12 эпизодов
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 15 эпизодов
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2018, 16 эпизодов
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2019, 16 эпизодов
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2022, 16 эпизодов
 
Сезон 9 / Season 9
TBA,
 
Кадры из телешоу
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