Кухня шоу «Лучший повар Америки: Дети» открывает свои двери для самых юных участников, выбранных из сотен тысяч претендентов. Они попытаются доказать, что возраст – не преграда для тех, кто хочет проявить свои таланты. Девочкам и мальчикам предстоит поучаствовать в сложных кулинарных конкурсах, которые порой не под силу даже многим взрослым. Время на готовку блюд ограничено, а результат должен удивить взыскательное жюри, состоящее из именитых шеф-поваров, имеющих солидный опыт в ресторанном бизнесе.