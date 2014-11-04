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Постер к 2-му сезону телешоу Лучший повар Америки: Дети
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки: Дети Сезоны Сезон 2

MasterChef Junior 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Лучший повар Америки: Дети»

Во 2-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» шестнадцать не по возрасту одаренных кулинаров будут состязаться за главный приз. Конкурсантам не так много лет, но они приложат все усилия, чтобы быть наравне со взрослыми коллегами. Ребятам предстоит череда испытаний, в которых они должны продемонстрировать свои навыки в строго отведенное время. Задания не будут легкими, однако творения детей удивят даже самых взыскательных гурманов. Неизменными членами жюри остаются шеф-повара Рамзи, Бастианич, Грэм Эллиот.

Список серий телешоу Лучший повар Америки: Дети График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Новое поколение The Next Generation
Сезон 2 Серия 1
4 ноября 2014
Переверни его! Flip It!
Сезон 2 Серия 2
11 ноября 2014
Мама знает лучше всех Mom Knows Best
Сезон 2 Серия 3
18 ноября 2014
Яичное приключение An Egg-Cellent Adventure
Сезон 2 Серия 4
25 ноября 2014
Всплывающий ресторан Pop-Up Restaurant
Сезон 2 Серия 5
2 декабря 2014
На голову выше остальных A Cut Above the Rest
Сезон 2 Серия 6
9 декабря 2014
Финал The Finale
Сезон 2 Серия 7
16 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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