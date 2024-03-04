Меню
Лучший повар Америки: Дети (2013), 9 сезон
MasterChef Junior
12+
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
4 марта 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг шоу
6.6
Оцените
13
голосов
Список серий телешоу Лучший повар Америки: Дети
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Eating Emoji
Сезон 9
Серия 1
4 марта 2024
Under the Sea
Сезон 9
Серия 2
11 марта 2024
Globetrotters
Сезон 9
Серия 3
18 марта 2024
Magic Castle
Сезон 9
Серия 4
25 марта 2024
Mystery Box
Сезон 9
Серия 5
15 апреля 2024
Pancakes & Ice Cream
Сезон 9
Серия 6
22 апреля 2024
Thyme Travel
Сезон 9
Серия 7
29 апреля 2024
Gordon Demo
Сезон 9
Серия 8
6 мая 2024
Finale Part 1
Сезон 9
Серия 9
13 мая 2024
Finale Part 2
Сезон 9
Серия 10
20 мая 2024
