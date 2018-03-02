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Постер к 6-му сезону телешоу Лучший повар Америки: Дети
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки: Дети Сезоны Сезон 6

MasterChef Junior 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 2 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Лучший повар Америки: Дети»

В 6-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» маленькие кулинары наденут белые фартуки, чтобы поучаствовать в битве талантов. 24 ребенка из разных штатов должны показать, на что способны на кухне. Среди конкурсов индивидуальные задания, которые будут большим и часто неприятным сюрпризом, а также командные. Опытные судьи будут наблюдать за ходом соревнования, оценивать, как проявляют себя игроки и кто из них достоин быть в ресторанном деле. В программе появятся победители прошлых сезонов и Матильда Рамзи, идущая по пятам своего знаменитого отца.

Список серий телешоу Лучший повар Америки: Дети График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Девчонки хотят просто повеселиться Girls Just Wanna Have Fun
Сезон 6 Серия 1
2 марта 2018
Мальчики снова в городе The Boys Are Back in Town
Сезон 6 Серия 2
2 марта 2018
Кулинарная азбука Culinary ABC's
Сезон 6 Серия 3
9 марта 2018
Американская классика American Classics
Сезон 6 Серия 4
16 марта 2018
Рецепт любви Recipe for Love
Сезон 6 Серия 5
23 марта 2018
Без сахара, с сахаром No Sugar, Sugar
Сезон 6 Серия 6
30 марта 2018
Не пончикорижевай из-за этого Donut Sweat It
Сезон 6 Серия 7
6 апреля 2018
Обслуживание номеров Room Service
Сезон 6 Серия 8
13 апреля 2018
Командная борьба Tag Team
Сезон 6 Серия 9
13 апреля 2018
Под давлением Under Pressure
Сезон 6 Серия 10
20 апреля 2018
Установка "Я могу" A Can Do Attitude
Сезон 6 Серия 11
20 апреля 2018
Всплывающий ресторан Pop Up Restaurant
Сезон 6 Серия 12
4 мая 2018
Бабушка Гордон Grandma Gordon
Сезон 6 Серия 13
4 мая 2018
Дорога к финалу The Road to the Finale
Сезон 6 Серия 14
15 мая 2018
Финал ч. 1 The Finale Pt. 1
Сезон 6 Серия 15
18 мая 2018
Финал ч. 2 - победитель The Finale Pt. 2 – The Winner
Сезон 6 Серия 16
18 мая 2018
График выхода всех сериалов
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