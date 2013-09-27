Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Лучший повар Америки: Дети
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки: Дети Сезоны Сезон 1

MasterChef Junior 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Лучший повар Америки: Дети»

В 1-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» принимают участие начинающие, но амбициозные кулинары в возрасте от 9 до 13 лет. Им предстоит пройти настоящую проверку на прочность, готовя необычную пищу в отведенное время. Судьи проекта Джо Бастианич, Гордон Рамзи, Грэм Эллиот Боулз, сделавшие себе имя в ресторанном бизнесе, будут относиться к конкурсантам даже строже, чем ко взрослым профессионалам. Каждый выпуск программу покинет один ребенок, блюда которого не оправдают ожидания жюри, а победитель получит большой приз.

Список серий телешоу Лучший повар Америки: Дети График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
А вот и дети Here Come the Kids
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2013
Школа окончена... Но кухня МастерШеф открыта! School's Out... But the Masterchef Kitchen is Open!
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2013
Взбить Whip It
Сезон 1 Серия 3
11 октября 2013
Плохая еда Bad Food Bares
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2013
Поглощение ресторанов Restaurant Takeovers
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2013
Финал, часть 1 Finale, Part 1
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2013
Финал, часть 2 Finale, Part 2
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2013
График выхода всех сериалов
Related video
Фраза из финала «Титаника», которую все поняли неправильно: вот о чем говорила Роуз в воде
Американцы обожают советскую военную песню: с ее помощью взяли «Оскар»
Эту потрясающую сцену вырезали из «Семнадцати мгновений весны»: в ней Штирлиц встретил своего сына
«Я больше играть не хочу»: Пореченков принял неожиданное решение по поводу карьеры
Спасибо Гиппократу: в Древней Греции женщины ужасным способом определяли беременность
Знаки зодиака, которых ждут испытания в конце ноября: не все выдержат
Становится копией Пугачевой: слишком честное фото Анны Михалковой оказалось в Сети
Любимую закуску царя из «Ивана Васильевича» стали забывать: зря, ведь она очень вкусная
В 2024 году засмеют: эти 5 оттенков волос носят только люди без вкуса
Модники хохочут, увидев таких женщин: вот как не стоит заправлять футболки
Из-за Бузовой на всех каналах ввели одно правило: одна часть ее тела оказалась под запретом
Наконец-то стала нормальной: Кэт из «Брата» отказалась от бунтарского образа (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше