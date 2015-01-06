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Постер к 3-му сезону телешоу Лучший повар Америки: Дети
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки: Дети Сезоны Сезон 3

MasterChef Junior 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Лучший повар Америки: Дети»

В 3-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» примут участие не по годам развитые дети и подростки, главное увлечение которых – кулинария. Ребята были выбраны из многочисленных претендентов, чтобы доказать зрителям, судьям и, главное, себе, что они достойны быть частью кулинарной индустрии. Их ждут тяжелые испытания, в которых они должны будут показать не только свои навыки на кухне, но и стрессоустойчивость. В числе конкурсантов Миа Вурстер, Райан Кейт Бранденбург, Натан Одом и самая юная участница Райли Хан.

Список серий телешоу Лучший повар Америки: Дети График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Класс 2015 The Class of 2015
Сезон 3 Серия 1
6 января 2015
Проще простого Easy as Pie
Сезон 3 Серия 2
13 января 2015
Дедушка Гордон! Grandad Gordon!
Сезон 3 Серия 3
20 января 2015
Сырой талант Raw Talent
Сезон 3 Серия 4
27 января 2015
Семейный стиль Family Style
Сезон 3 Серия 5
3 февраля 2015
Захват ресторана Restaurant Takeover
Сезон 3 Серия 6
10 февраля 2015
Крем де ла Крем Брюле The Crème de la Crème…Brulee
Сезон 3 Серия 7
17 февраля 2015
Финал The Finale
Сезон 3 Серия 8
24 февраля 2015
График выхода всех сериалов
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