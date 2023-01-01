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Лучший повар Америки: Дети, список сезонов

MasterChef Junior 12+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX
Список сезонов телешоу «Лучший повар Америки: Дети»
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов 27 сентября 2013 - 8 ноября 2013
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов 4 ноября 2014 - 16 декабря 2014
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 6 января 2015 - 24 февраля 2015
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов 6 ноября 2015 - 29 января 2016
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
15 эпизодов 9 февраля 2017 - 18 мая 2017
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов 2 марта 2018 - 18 мая 2018
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
16 эпизодов 12 марта 2019 - 4 июня 2019
 
Лучший повар Америки: Дети - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
16 эпизодов 17 марта 2022 - 23 июня 2022
 
Сезон 9 / Season 9
TBA
 
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