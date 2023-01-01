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Лучший повар Америки: Дети
Сезоны
Лучший повар Америки: Дети, список сезонов
MasterChef Junior
12+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FOX
Список сезонов телешоу «Лучший повар Америки: Дети»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
27 сентября 2013 - 8 ноября 2013
Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов
4 ноября 2014 - 16 декабря 2014
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
6 января 2015 - 24 февраля 2015
Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов
6 ноября 2015 - 29 января 2016
Сезон 5 / Season 5
15 эпизодов
9 февраля 2017 - 18 мая 2017
Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов
2 марта 2018 - 18 мая 2018
Сезон 7 / Season 7
16 эпизодов
12 марта 2019 - 4 июня 2019
Сезон 8 / Season 8
16 эпизодов
17 марта 2022 - 23 июня 2022
Сезон 9 / Season 9
TBA
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