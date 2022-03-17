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Постер к 8-му сезону телешоу Лучший повар Америки: Дети
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки: Дети Сезоны Сезон 8

MasterChef Junior 12+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 17 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Лучший повар Америки: Дети»

В 8-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» в кулинарном поединке столкнутся шестнадцать ребят в возрасте от 8 до 12 лет. Несмотря на то что проект преподносится в игровой форме, участников ждут нешуточные испытания, в которых требуется проявить не только мастерство, но и целеустремленность. На каждое блюдо отводится определенное время, и поблажки ни для кого не предусмотрены. Девочки и мальчики покажут, что им многое по зубам, а их работы удивят не только телезрителей, но и профессионалов гастрономической культуры.

Список серий телешоу Лучший повар Америки: Дети График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Младшее издание: Пунш и Мунк Junior Edition: Punch and Munch
Сезон 8 Серия 1
17 марта 2022
Попробуйте это, приготовьте это Junior Edition: Taste It, Make It
Сезон 8 Серия 2
24 марта 2022
На Ren Faire все честно Junior Edition: All's Fair At Ren Faire
Сезон 8 Серия 3
31 марта 2022
Дырки от пончиков и зажатые носы Junior Edition: Donut Holes & Hold Your Nose
Сезон 8 Серия 4
7 апреля 2022
Детский душ Дафны Junior Edition: Daphne's Baby Shower
Сезон 8 Серия 5
14 апреля 2022
Где грецкие орехи? Junior Edition: Where's Walnuts?
Сезон 8 Серия 6
21 апреля 2022
Беспредел на мотокроссе Junior Edition: Motocross Mayhem
Сезон 8 Серия 7
28 апреля 2022
Бизнес Халапеньо Junior Edition: Jalapeño Business
Сезон 8 Серия 8
5 мая 2022
Большая распродажа выпечки Junior Edition: The Big Bake Sale
Сезон 8 Серия 9
12 мая 2022
Настоящий яичный крем! Junior Edition: Totally Egg-streme!
Сезон 8 Серия 10
19 мая 2022
Захват ресторана Junior Edition: The Restaurant Takeover
Сезон 8 Серия 11
26 мая 2022
Александр в коробке Junior Edition: Alexander in a Box
Сезон 8 Серия 12
2 июня 2022
Команда WWE Junior Edition: WWE Tag Team
Сезон 8 Серия 13
2 июня 2022
Полуфинал Junior Edition: The Semi-Final
Сезон 8 Серия 14
14 июня 2022
Дорога к финалу Junior Edition: The Road to the Finale
Сезон 8 Серия 15
23 июня 2022
Финал Junior Edition: The Finale
Сезон 8 Серия 16
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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