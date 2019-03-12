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Постер к 7-му сезону телешоу Лучший повар Америки: Дети
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки: Дети Сезоны Сезон 7

MasterChef Junior 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 12 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Лучший повар Америки: Дети»

В 7-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» вновь соберет на кухне юных и талантливых претендентов на почетное звание. Они начнут свой путь на игре с приготовления школьных обедов, а закончат блюдами, которые могли бы подаваться в дорогих ресторанах: например, сальтимбоккой или панна-коттой. От привередливых судей Рамзи, Този и Санчеса не ускользнет ни одна деталь: гении будут оценены по достоинству, а те, кому не повезло, навсегда покинут проект. В студии ребятам окажут моральную поддержку их семьи и друзья.

Список серий телешоу Лучший повар Америки: Дети График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Новые дети в районе New Kids on the Block
Сезон 7 Серия 1
12 марта 2019
Бананы Going Bananas
Сезон 7 Серия 2
12 марта 2019
Под большим верхом Under the Big Top
Сезон 7 Серия 3
19 марта 2019
Сорваться с крючка Off the Hook
Сезон 7 Серия 4
26 марта 2019
С чем пошутить Something to Trifle With
Сезон 7 Серия 5
2 апреля 2019
Кряканье под давлением Quacking Under Pressure
Сезон 7 Серия 6
9 апреля 2019
Лагерь МастерШеф Camp MasterChef
Сезон 7 Серия 7
16 апреля 2019
Кухня Кидз Боп Kidz Bop Kitchen
Сезон 7 Серия 8
23 апреля 2019
Гонка за макаронами Pasta Race
Сезон 7 Серия 9
30 апреля 2019
Сила девушки Girl Power
Сезон 7 Серия 10
7 мая 2019
Слишком банально Too Corny
Сезон 7 Серия 11
14 мая 2019
Захват ресторана The Restaurant Takeover
Сезон 7 Серия 12
21 мая 2019
Полуфинал The Semi-Final
Сезон 7 Серия 13
28 мая 2019
Дорога к финалу The Road to the Finale
Сезон 7 Серия 14
28 мая 2019
Финал, часть 1 The Finale, Part 1
Сезон 7 Серия 15
4 июня 2019
Финал, часть 2 The Finale, Part 2
Сезон 7 Серия 16
4 июня 2019
График выхода всех сериалов
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