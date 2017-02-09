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Постер к 5-му сезону телешоу Лучший повар Америки: Дети
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки: Дети Сезоны Сезон 5

MasterChef Junior 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 9 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 15
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Лучший повар Америки: Дети»

В 5-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» возвращается, чтобы снова рассказать с телеэкрана об одаренных детях. Двадцать человек примут участие в кулинарной гонке за почетное звание, которого не так легко достичь. Им предстоит готовить блюда, с которыми способны справиться далеко не все взрослые. Ребят ждут индивидуальные испытания и работа в большой команде, а жюри определит тех, кто уходит и остается в проекте. Оценивать игру будут знаменитые повара, звезды шоу-бизнеса и даже первая леди США.

Список серий телешоу Лучший повар Америки: Дети График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
В поисках фартука, часть 1 Quest for an Apron, Pt. 1
Сезон 5 Серия 1
9 февраля 2017
В поисках фартука, часть 2 Quest for an Apron, Pt. 2
Сезон 5 Серия 2
16 февраля 2017
Прямо как Гордон Just Like Gordon
Сезон 5 Серия 3
23 февраля 2017
Лучше поторопиться Batter Hurry Up
Сезон 5 Серия 4
2 марта 2017
Чрезвычайная ситуация на кухне Kitchen Emergency
Сезон 5 Серия 5
9 марта 2017
Президентская таинственная шкатулка A Presidential Mystery Box
Сезон 5 Серия 6
16 марта 2017
Круглоглазый Pie-Eyed
Сезон 5 Серия 7
23 марта 2017
Победитель, победитель, куриный ужин Winner, Winner, Chicken Dinner
Сезон 5 Серия 8
30 марта 2017
Честь скаутов Scouts Honor
Сезон 5 Серия 9
6 апреля 2017
Зимняя сказка Winter Wonderland
Сезон 5 Серия 10
13 апреля 2017
Командная борьба Tag Team
Сезон 5 Серия 11
20 апреля 2017
Маппеты штурмуют МастерШеф The Muppets Take MasterChef
Сезон 5 Серия 12
4 мая 2017
Всплывающий ресторан Pop-Up Restaurant
Сезон 5 Серия 13
11 мая 2017
Полуфинал The Semi Finals
Сезон 5 Серия 14
18 мая 2017
Финал Finale
Сезон 5 Серия 15
18 мая 2017
График выхода всех сериалов
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