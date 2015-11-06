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Постер к 4-му сезону телешоу Лучший повар Америки: Дети
Киноафиша Сериалы Лучший повар Америки: Дети Сезоны Сезон 4

MasterChef Junior 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Лучший повар Америки: Дети»

В 4-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» молодые кулинары со всей страны получат шанс проявить свои неординарные способности. Им будет предложено приготовить по одному сложному блюду в каждом конкурсе, однако, какое именно задание их ждет, зачастую ребята не узнают до самого начала. Обойти конкурентов смогут только те, кто по-настоящему влюблен в свое дело и уверен в собственных силах. Члены жюри – именитые повара, которые знают ресторанный бизнес изнутри и не допустят в него непрофессионалов.

Список серий телешоу Лучший повар Америки: Дети График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Новые дети на разделочной доске New Kids on the Chopping Block
Сезон 4 Серия 1
6 ноября 2015
Сладкий сюрприз A Sweet Surprise
Сезон 4 Серия 2
13 ноября 2015
Один маленький шаг One Small Step
Сезон 4 Серия 3
20 ноября 2015
Хороший, плохой и вонючий The Good, the Bad, and the Smelly
Сезон 4 Серия 4
27 ноября 2015
С днем ​​рождения Happy Birthday
Сезон 4 Серия 5
4 декабря 2015
Когда жизнь преподносит тебе лимоны When Life Gives You Lemons
Сезон 4 Серия 6
11 декабря 2015
Слепые амбиции Blind Ambition
Сезон 4 Серия 7
18 декабря 2015
Вынашивание плана Hatching a Plan
Сезон 4 Серия 8
8 января 2016
Отметить командное время Tag Team Time
Сезон 4 Серия 9
8 января 2016
Званый ужин Гордона Рамзи A Gordon Ramsay Dinner Party
Сезон 4 Серия 10
15 января 2016
Глава класса Head of the Class
Сезон 4 Серия 11
22 января 2016
Финал The Finale
Сезон 4 Серия 12
29 января 2016
График выхода всех сериалов
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