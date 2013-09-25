Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 9 Серия 6

Мыслить как преступник 2005 6 серия 9 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 9 сезона «Мыслить как преступник»
Вдохновение
Сезон 9 / Серия 1 25 сентября 2013
Вдохновленный
Сезон 9 / Серия 2 2 октября 2013
Последний выстрел
Сезон 9 / Серия 3 9 октября 2013
Свидетель
Сезон 9 / Серия 4 16 октября 2013
Шоссе 66
Сезон 9 / Серия 5 23 октября 2013
В крови
Сезон 9 / Серия 6 30 октября 2013
Хранитель
Сезон 9 / Серия 7 6 ноября 2013
Возвращение
Сезон 9 / Серия 8 13 ноября 2013
Странный фрукт
Сезон 9 / Серия 9 20 ноября 2013
Звонящий
Сезон 9 / Серия 10 27 ноября 2013
Задира
Сезон 9 / Серия 11 11 декабря 2013
Чёрная королева
Сезон 9 / Серия 12 15 января 2014
Дорога домой
Сезон 9 / Серия 13 22 января 2014
200
Сезон 9 / Серия 14 5 февраля 2014
Мистер и миссис Андерсон
Сезон 9 / Серия 15 19 февраля 2014
Гэбби
Сезон 9 / Серия 16 26 февраля 2014
Убеждение
Сезон 9 / Серия 17 5 марта 2014
Бешенство
Сезон 9 / Серия 18 12 марта 2014
Край зимы
Сезон 9 / Серия 19 19 марта 2014
Кровные узы
Сезон 9 / Серия 20 2 апреля 2014
Что случилось в Меклинбурге…
Сезон 9 / Серия 21 9 апреля 2014
Судьба
Сезон 9 / Серия 22 30 апреля 2014
Ангелы
Сезон 9 / Серия 23 7 мая 2014
Демоны
Сезон 9 / Серия 24 14 мая 2014
О чем серия

В 9 сезоне 6 серии сериала «Мыслить как преступник» ритуальные преступления в Прово имитируют пытки и казни, совершаемые в Салеме над колдуньями. Агенты заняты поиском человека, который является прямым потомком одного из инквизиторов.

