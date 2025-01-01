Меню
Аарон "Хоч" Хотчнер Это специальный агент доктор Рид.
Мужчина О, ты выглядишь слишком молодым, чтобы учиться в медицинской школе.
Доктор Спенсер Рид У них три докторских степени.
Мужчина Что, ты гений или что-то в этом роде?
Доктор Спенсер Рид Я не думаю, что интеллект можно точно измерить, но у меня IQ 187, eidetic память и я читаю 20,000 слов в минуту.
[пауза]
Доктор Спенсер Рид Да, я гений.
Специальный агент Дерек Морган Так скажи мне, что не даёт спать молодому доктору Риду по ночам? Подожди, дайте угадаю. Заучивание какого-то непонятного учебника? Нет, нет, нет. Работа над холодным синтезом? Нет, понял, понял, понял. Смотрит Звёздный путь и смеётся над всеми физическими ошибками?
Доктор Спенсер Рид На самом деле в Звёздном пути не так уж много научных ошибок, особенно учитывая, сколько времени назад он был снят. Есть определённые невероятности, но не так много явных ошибок.
Специальный агент Дерек Морган Верно.
Penelope Garcia У тебя проблема. Deadbolt — это программа, которая защищает пароли лучше всех. Тебе нужно залезть в головы, чтобы достать пароль.
Derek Morgan Я думал, что звоню в офис Верховного Гения.
Penelope Garcia Что ж, красавчик, ты попал в офис Слишком Плохо.
Гарсия [Брат Аарона Шон злостно выходит из офиса Аарона. Гарсия, Эль и Джей-Джей наблюдают] Это он.
Эль Гринвей Это брат Аарона Хотчера?
Дженнифер "Джей-Джей" Жаро Извини, я просто этого не вижу.
Аарон "Хотч" Хотчнер [Аарон появляется у двери своего офиса] Шон, я только и говорю, что тебе 25 лет. Это нормально для людей в твоей ситуации искать альтернативы...
Шон Хотchner Знаешь что? НЕЛЬЗЯ меня профилировать, Аарон!
Шон Хотchner [Шон продолжает уходить с гневом]
Дженнифер "Джей-Джей" Жаро Теперь я это вижу...
Аарон "Хотч" Хотchner Каково это, когда Гидеон рядом?
Пенелопа Гарсия Ты можешь вернуть его в любое время.
Penelope Garcia [говоря по телефону] Оракул Квантико - говорите, если осмелитесь услышать правду!
Джейсон Гидеон [Хотч комментирует о Гарсии с Гидеоном] Гарсия?
Аарон "Хотч" Хотчнер Пенелопа...? Технарь в очках...?
Джейсон Гидеон Комната... та, где все экраны?
[Хотч кивает]
Джейсон Гидеон Мне она нравится. Она классная.
Penelope Garcia [ответ на звонок] Офис Безграничного Всезнания - чем могу помочь, о счастливчик?
Специальный агент Джейсон Гидеон Конфуций говорил: "Прежде чем начать путь мести, выкопай две могилы."
Penelope Garcia Дождевик, насколько сильно ты хочешь, чтобы промокло?
Aaron "Hotch" Hotchner Взлетаем через 30 минут.
Penelope Garcia Слава богине информации.
Penelope Garcia [отвечая на звонок] Источник всех знаний, проверь мой стиль!
Дерек Морган [к Гарсии] Привет, Девочка
Michael Russo Слушай, я не понимаю умников.
Cheryl Davenport Эта работа... как ты это выдерживаешь?
Elle Greenway Люди, за которыми я охочусь, — трусы. Они зачастую нападают на более слабых членов общества, таких как женщины и дети. Ничего не хочется делать больше, чем за решётку засадить этих ублюдков.
Elle Greenway [Морган входит, пугая Элль] Чувак!
Derek Morgan Чувак? Ты *слишком* напряжён.
