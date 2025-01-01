Специальный агент Дерек Морган Так скажи мне, что не даёт спать молодому доктору Риду по ночам? Подожди, дайте угадаю. Заучивание какого-то непонятного учебника? Нет, нет, нет. Работа над холодным синтезом? Нет, понял, понял, понял. Смотрит Звёздный путь и смеётся над всеми физическими ошибками?

Доктор Спенсер Рид На самом деле в Звёздном пути не так уж много научных ошибок, особенно учитывая, сколько времени назад он был снят. Есть определённые невероятности, но не так много явных ошибок.