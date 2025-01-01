Специальный агент Дерек МорганТак скажи мне, что не даёт спать молодому доктору Риду по ночам? Подожди, дайте угадаю. Заучивание какого-то непонятного учебника? Нет, нет, нет. Работа над холодным синтезом? Нет, понял, понял, понял. Смотрит Звёздный путь и смеётся над всеми физическими ошибками?
Доктор Спенсер РидНа самом деле в Звёздном пути не так уж много научных ошибок, особенно учитывая, сколько времени назад он был снят. Есть определённые невероятности, но не так много явных ошибок.
Специальный агент Дерек МорганВерно.
Penelope GarciaУ тебя проблема. Deadbolt — это программа, которая защищает пароли лучше всех. Тебе нужно залезть в головы, чтобы достать пароль.
Derek MorganЯ думал, что звоню в офис Верховного Гения.
Penelope Garcia[отвечая на звонок] Источник всех знаний, проверь мой стиль!
Дерек Морган[к Гарсии] Привет, Девочка
Michael RussoСлушай, я не понимаю умников.
Cheryl DavenportЭта работа... как ты это выдерживаешь?
Elle GreenwayЛюди, за которыми я охочусь, — трусы. Они зачастую нападают на более слабых членов общества, таких как женщины и дети. Ничего не хочется делать больше, чем за решётку засадить этих ублюдков.