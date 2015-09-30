Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мыслить как преступник 2005, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Мыслить как преступник
Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 11

Criminal Minds 16+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 30 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 11-й сезон сериала «Мыслить как преступник»

В 11 сезоне сериала «Мыслить как преступник» зрители больше не увидят героиню Кейт Каллахан. Хотчнер возьмет на службу нового работника – доктора Тару Льюис, профессионально занимающуюся судебной психологией. Сотрудники отдела поведенческого анализа в неполном составе по-прежнему будут вести расследования и осуществлять поимку серийных маньяков, убийц, похитителей и других преступников. Чаще всего агенты имеют дело со злодеяниями, которые совершают люди с асоциальным поведением и расстройствами психики. 

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Список серий сериала Мыслить как преступник График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Работа The Job
Сезон 11 Серия 1
30 сентября 2015
Свидетель The Witness
Сезон 11 Серия 2
7 октября 2015
Пока смерть не разлучит нас Til Death Do Us Part
Сезон 11 Серия 3
14 октября 2015
Вне закона Outlaw
Сезон 11 Серия 4
21 октября 2015
Ночной дозор The Night Watch
Сезон 11 Серия 5
28 октября 2015
Город изгоев Pariahville
Сезон 11 Серия 6
4 ноября 2015
Насыщенность целями Target Rich
Сезон 11 Серия 7
11 ноября 2015
Подъем Awake
Сезон 11 Серия 8
18 ноября 2015
Внутренняя безопасность Internal Affairs
Сезон 11 Серия 9
2 декабря 2015
Совершенное будущее Future Perfect
Сезон 11 Серия 10
9 декабря 2015
Энтропия Entropy
Сезон 11 Серия 11
13 января 2016
Поездка Drive
Сезон 11 Серия 12
20 января 2016
Связь The Bond
Сезон 11 Серия 13
27 января 2016
Заложник Hostage
Сезон 11 Серия 14
10 февраля 2016
Значок и пистолет A Badge and a Gun
Сезон 11 Серия 15
24 февраля 2016
Дерек Derek
Сезон 11 Серия 16
2 марта 2016
Песочный человек The Sandman
Сезон 11 Серия 17
16 марта 2016
Прекрасное бедствие A Beautiful Disaster
Сезон 11 Серия 18
23 марта 2016
Дань Tribute
Сезон 11 Серия 19
30 марта 2016
Внутренняя красота Inner Beauty
Сезон 11 Серия 20
13 апреля 2016
Хребет Дьявола Devil's Backbone
Сезон 11 Серия 21
20 апреля 2016
Шторм The Storm
Сезон 11 Серия 22
4 мая 2016
График выхода всех сериалов
«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца
На карте мира Хоукинса нет, но есть места, которые до сих пор застряли в 1983-м: где снимали сериал «Очень странные дела»
Практически история Эрена, только без крови и убийств: 3 аниме с атмосферой точь-в-точь как в «Атаке титанов»
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше