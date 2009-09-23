Меню
Мыслить как преступник 2005, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Мыслить как преступник
Мыслить как преступник

Criminal Minds 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 23 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 23
Продолжительность сезона 17 часов 15 минут
О чем 5-й сезон сериала «Мыслить как преступник»

В 5 сезоне сериала «Мыслить как преступник» команда спецагентов БАУ вновь сталкивается с человеческой жестокостью. Мужчина захватывает в плен сына врача из местной клиники. Он хочет отомстить за гибель собственного ребенка во время операции, обвиняя во всем медицинский персонал. Но количество смертей выходит из-под контроля. Тем временем Прентисс замечает отсутствие Хотча, а в городе появляется зловещая банда садистов, которая забивает своих жертв до смерти ради собственного удовольствия и острых ощущений. Но выясняется, что за всем этим беззаконием скрывается нечто куда более глубокое и запутанное.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Список серий сериала Мыслить как преступник
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Безымянный и безликий Nameless, Faceless
Сезон 5 Серия 1
23 сентября 2009
Загнанный Haunted
Сезон 5 Серия 2
30 сентября 2009
Расплата Reckoner
Сезон 5 Серия 3
7 октября 2009
Безнадёга Hopeless
Сезон 5 Серия 4
14 октября 2009
От колыбели до могилы Cradle to Grave
Сезон 5 Серия 5
21 октября 2009
У глаз есть это The Eyes Have It
Сезон 5 Серия 6
4 ноября 2009
Исполнитель The Performer
Сезон 5 Серия 7
11 ноября 2009
Одураченный Outfoxed
Сезон 5 Серия 8
18 ноября 2009
100
Сезон 5 Серия 9
25 ноября 2009
Раб долга The Slave of Duty
Сезон 5 Серия 10
9 декабря 2009
Возмездие Retaliation
Сезон 5 Серия 11
16 декабря 2009
Странная долина The Uncanny Valley
Сезон 5 Серия 12
13 января 2010
Рискованное дело Risky Business
Сезон 5 Серия 13
20 января 2010
Тунеядец Parasite
Сезон 5 Серия 14
3 февраля 2010
Враг государства Public Enemy
Сезон 5 Серия 15
10 февраля 2010
Переулок Мосли Mosley Lane
Сезон 5 Серия 16
3 марта 2010
Одинокий человек Solitary Man
Сезон 5 Серия 17
10 марта 2010
Борьба The Fight
Сезон 5 Серия 18
7 апреля 2010
Обряд посвящения Rite of Passage
Сезон 5 Серия 19
14 апреля 2010
…Тысячи слов ...A Thousand Words
Сезон 5 Серия 20
5 мая 2010
Сквозные ранения Exit Wounds
Сезон 5 Серия 21
12 мая 2010
Интернет навсегда The Internet is Forever
Сезон 5 Серия 22
19 мая 2010
Наш самый тёмный час Our Darkest Hour
Сезон 5 Серия 23
26 мая 2010
