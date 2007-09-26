Меню
Мыслить как преступник 2005, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мыслить как преступник
Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 3

Criminal Minds 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мыслить как преступник»

В 3 сезоне сериала «Мыслить как преступник» в отделе поведенческого анализа происходят кадровые перестановки. Гидеону трудно осознать, что он потерял свою возлюбленную Сару. Коллеги помогают ему пережить это потрясение. В это время в разных штатах продолжаются криминальные происшествия, многим сотрудникам местных правоохранительных органов требуется помощь членов команды. Они вновь составляют психологические портреты предполагаемых преступников и помогают следователям установить мотив преступлений. 

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Список серий сериала Мыслить как преступник График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сомнение Doubt
Сезон 3 Серия 1
26 сентября 2007
В рождении и смерти In Birth and Death
Сезон 3 Серия 2
3 октября 2007
Напуган до смерти Scared to Death
Сезон 3 Серия 3
10 октября 2007
Дети тьмы Children of the Dark
Сезон 3 Серия 4
17 октября 2007
Семь секунд Seven Seconds
Сезон 3 Серия 5
24 октября 2007
Разворот About Face
Сезон 3 Серия 6
31 октября 2007
Индивидуальность Identity
Сезон 3 Серия 7
7 ноября 2007
Счастливчик Lucky
Сезон 3 Серия 8
14 ноября 2007
Пенелопа Penelope
Сезон 3 Серия 9
21 ноября 2007
Настоящая ночь True Night
Сезон 3 Серия 10
28 ноября 2007
Право по рождению Birthright
Сезон 3 Серия 11
12 декабря 2007
Третья жизнь 3rd Life
Сезон 3 Серия 12
9 января 2008
В центре внимания Limelight
Сезон 3 Серия 13
23 января 2008
Испорченный Damaged
Сезон 3 Серия 14
2 апреля 2008
Высшая сила A Higher Power
Сезон 3 Серия 15
9 апреля 2008
Слоновья память Elephant's Memory
Сезон 3 Серия 16
16 апреля 2008
На охоте In Heat
Сезон 3 Серия 17
30 апреля 2008
Переезд The Crossing
Сезон 3 Серия 18
7 мая 2008
Чистый лист Tabula Rasa
Сезон 3 Серия 19
14 мая 2008
Помехи Lo-Fi
Сезон 3 Серия 20
21 мая 2008
График выхода всех сериалов
