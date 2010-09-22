Меню
Мыслить как преступник 2005, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Мыслить как преступник
Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 6

Criminal Minds 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 22 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Мыслить как преступник»

В 6 сезоне сериала «Мыслить как преступник» по всей Калифорнии продолжаются убийства от руки загадочного Принца Тьмы. На сей раз он нацеливается на дочь детектива Спайсера. Агенты БАУ должны выследить и остановить этого человека, пока не стало слишком поздно. Тем временем детектив Росси находит незаметную, на первый взгляд, связь между несколькими убийствами молодых женщин. Это открытие заставляет его вновь обратиться к делу, преследующему его в течение последних 25 лет. Хотчнер надеется, что кто-то из команды займет освободившееся место Джей-Джея. Элли сбегает из своей приемной семьи.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Список серий сериала Мыслить как преступник График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Самая длинная ночь The Longest Night
Сезон 6 Серия 1
22 сентября 2010
Джей-Джей JJ
Сезон 6 Серия 2
29 сентября 2010
Воспоминание о прошлом Remembrance of Things Past
Сезон 6 Серия 3
6 октября 2010
Компрометирующие позиции Compromising Positions
Сезон 6 Серия 4
13 октября 2010
Безопасное убежище Safe Haven
Сезон 6 Серия 5
20 октября 2010
Ночь Дьявола Devil's Night
Сезон 6 Серия 6
27 октября 2010
Посредник Middle Man
Сезон 6 Серия 7
3 ноября 2010
Отражение желания Reflection of Desire
Сезон 6 Серия 8
10 ноября 2010
В лес Into the Woods
Сезон 6 Серия 9
17 ноября 2010
Что происходит дома What Happens at Home…
Сезон 6 Серия 10
8 декабря 2010
Приговоренный пожизненно 25 to Life
Сезон 6 Серия 11
15 декабря 2010
Душа Corazon
Сезон 6 Серия 12
19 января 2011
Тринадцатый шаг The Thirteenth Step
Сезон 6 Серия 13
26 января 2011
Чувственная память Sense Memory
Сезон 6 Серия 14
9 февраля 2011
Я есть сегодня Today I Do
Сезон 6 Серия 15
16 февраля 2011
Хвост Coda
Сезон 6 Серия 16
23 февраля 2011
Вальгалла Valhalla
Сезон 6 Серия 17
2 марта 2011
Лорен Lauren
Сезон 6 Серия 18
16 марта 2011
С такими друзьями… With Friends Like These…
Сезон 6 Серия 19
30 марта 2011
Хэнли Уотерс Hanley Waters
Сезон 6 Серия 20
6 апреля 2011
Незнакомец The Stranger
Сезон 6 Серия 21
13 апреля 2011
Из света Out of the Light
Сезон 6 Серия 22
4 мая 2011
Большое море Big Sea
Сезон 6 Серия 23
11 мая 2011
Спрос и предложение Supply & Demand
Сезон 6 Серия 24
18 мая 2011
