Мыслить как преступник 2005, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Мыслить как преступник
Criminal Minds 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 21 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Мыслить как преступник»

В 7 сезоне сериала «Мыслить как преступник» после потери Прентисса вся команда БАУ оказывается в опасном положении. Рид начинает догадываться об обмане. Комитет Сената допрашивает агентов, и подразделению грозит расформирование. Выиграть дело и сохранить всю команду вместе неожиданно помогает старый знакомый из далекого прошлого. Тем временем в Оклахоме появляется странный серийный убийца. Он не просто расправляется со своими жертвами-женщинами, а предварительно лишает каждую из них одного из пяти чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния или осязания. БАУ придется перевернуть весь штат, чтобы найти преступника.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Всем миром It Takes a Village
Сезон 7 Серия 1
21 сентября 2011
Доказательство Proof
Сезон 7 Серия 2
28 сентября 2011
Дорадо Фоллз Dorado Falls
Сезон 7 Серия 3
5 октября 2011
Безболезненный Painless
Сезон 7 Серия 4
12 октября 2011
С детства From Childhood's Hour
Сезон 7 Серия 5
19 октября 2011
Эпилог Epilogue
Сезон 7 Серия 6
2 ноября 2011
Нет места лучше дома There's No Place Like Home
Сезон 7 Серия 7
9 ноября 2011
Надежда Hope
Сезон 7 Серия 8
16 ноября 2011
Накликанная беда Self-Fulfilling Prophecy
Сезон 7 Серия 9
7 декабря 2011
Горько-сладкая наука The Bittersweet Science
Сезон 7 Серия 10
14 декабря 2011
Настоящий гений True Genius
Сезон 7 Серия 11
18 января 2012
Подозреваемый Unknown Subject
Сезон 7 Серия 12
25 января 2012
Глаза змеи Snake Eyes
Сезон 7 Серия 13
8 февраля 2012
Время закрытия Closing Time
Сезон 7 Серия 14
15 февраля 2012
Тонкая линия A Thin Line
Сезон 7 Серия 15
22 февраля 2012
Семейное дело A Family Affair
Сезон 7 Серия 16
29 февраля 2012
Я люблю тебя, Томми Браун I Love You, Tommy Brown
Сезон 7 Серия 17
14 марта 2012
Основа Foundation
Сезон 7 Серия 18
21 марта 2012
Усадьба Хитридж Heathridge Manor
Сезон 7 Серия 19
4 апреля 2012
Компания The Company
Сезон 7 Серия 20
11 апреля 2012
Волшебная лоза Divining Rod
Сезон 7 Серия 21
2 мая 2012
Профиль 101 Profiling 101
Сезон 7 Серия 22
9 мая 2012
Бей Hit
Сезон 7 Серия 23
16 мая 2012
Беги Run
Сезон 7 Серия 24
16 мая 2012
