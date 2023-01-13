Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Мыслить как преступник
Новости
Новости о сериале «Мыслить как преступник»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Мыслить как преступник»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года.
Написать
13 января 2023 15:00
ФБР имеет дело с сетью серийных убийц в трейлере перезапуска «Мыслить как преступник»
В сюжет вплетена пандемия коронавируса.
Написать
7 ноября 2022 10:51
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
В 90-е Зена стала образцом для подражания и кумиром всех смелых и решительных девочек в мире.
Написать
13 октября 2022 17:00
Новый сезон «Мыслить как преступник» получил дату премьеры
Продолжение культового криминального шоу зрители смогут увидеть уже этой осенью.
Написать
22 сентября 2022 11:58
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию
В 2020 году зрители, запертые дома, возвращались к этим проектам снова и снова. Причём среди них есть как старые и всеми любимые, так и весьма актуальные.
Написать
26 мая 2021 12:00
648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн
Морфеус выбрал любимый сиквел «Матрицы»: фанаты с ним не согласны – у фильма только 6,7
Без «Астрала», но с его жалкой копией: топ-3 самых страшных ужастика по версии учёных звучит как шутка – лишь у одного оценка выше 5.4
2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)
Устали искать сериалы, похожие на «Линкольн для адвоката»? ИИ за секунды выявил 3-х «собратьев» — у каждого рейтинг 8.1+
Режиссер «Орудий» в восторге от этого прошлогоднего хоррора — у фильма 93% одобрения на Rotten Tomatoes
Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)
Все герои «Мстителей: Секретные войны»: Доктор Дум, Фантастическая четверка и даже Питер Паркер — но не тот, что вы подумали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667