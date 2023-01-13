Меню
Новости о сериале «Мыслить как преступник»

Новости о сериале «Мыслить как преступник»
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года. 
13 января 2023 15:00
ФБР имеет дело с сетью серийных убийц в трейлере перезапуска «Мыслить как преступник»
ФБР имеет дело с сетью серийных убийц в трейлере перезапуска «Мыслить как преступник» В сюжет вплетена пандемия коронавируса.
7 ноября 2022 10:51
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет В 90-е Зена стала образцом для подражания и кумиром всех смелых и решительных девочек в мире.
13 октября 2022 17:00
Новый сезон «Мыслить как преступник» получил дату премьеры
Новый сезон «Мыслить как преступник» получил дату премьеры Продолжение культового криминального шоу зрители смогут увидеть уже этой осенью.
22 сентября 2022 11:58
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию В 2020 году зрители, запертые дома, возвращались к этим проектам снова и снова. Причём среди них есть как старые и всеми любимые, так и весьма актуальные.  
26 мая 2021 12:00
