Мыслить как преступник 2005, 14 сезон

Постер к 14-му сезону сериала Мыслить как преступник
Мыслить как преступник Сезоны Сезон 14

Criminal Minds 16+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 3 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 15
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 14-й сезон сериала «Мыслить как преступник»

В 14 сезоне сериала «Мыслить как преступник» в Сиэтле за короткий временной промежуток исчезло несколько юных девушек. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что в городе объявился серийный маньяк. К следственным мероприятиям подключается специальное подразделение, которое занимается поведенческим анализом и составлением психологических портретов злоумышленников. В начале сезона два сотрудника команды сами становятся жертвами похищения, а их напарники вынуждены вызволять своих коллег.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Список серий сериала Мыслить как преступник
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
300
Сезон 14 Серия 1
3 октября 2018
Первое жилье Starter Home
Сезон 14 Серия 2
10 октября 2018
Правило 34 Rule 34
Сезон 14 Серия 3
17 октября 2018
Невинность Innocence
Сезон 14 Серия 4
24 октября 2018
Высокий человек The Tall Man
Сезон 14 Серия 5
31 октября 2018
Люк Luke
Сезон 14 Серия 6
7 ноября 2018
Двадцать семь Twenty Seven
Сезон 14 Серия 7
14 ноября 2018
Эшли Ashley
Сезон 14 Серия 8
21 ноября 2018
Сломанное крыло Broken Wing
Сезон 14 Серия 9
5 декабря 2018
Плоть и кровь Flesh and Blood
Сезон 14 Серия 10
12 декабря 2018
Ночные огни Night Lights
Сезон 14 Серия 11
2 января 2019
Хамелин Hamelin
Сезон 14 Серия 12
9 января 2019
Хамелеон Chameleon
Сезон 14 Серия 13
23 января 2019
Больной и злой Sick and Evil
Сезон 14 Серия 14
30 января 2019
Правда или вызов Truth or Dare
Сезон 14 Серия 15
6 февраля 2019
График выхода всех сериалов
