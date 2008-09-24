Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мыслить как преступник 2005, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Мыслить как преступник
Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 4

Criminal Minds 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 24 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Мыслить как преступник»

В 4 сезоне сериала «Мыслить как преступник» представители отдела поведенческого анализа отправляются в разные американские штаты, чтобы оказать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов. Они занимаются делами, связанными с поджогами, похищениями людей, сексуальным насилием и убийствами. Зачастую агентам приходится иметь дело с психически нездоровыми людьми. Предугадать действия таких преступников оказывается значительно труднее, чем преступников, мотивом которых является холодный расчет.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Список серий сериала Мыслить как преступник График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Хаос Mayhem
Сезон 4 Серия 1
24 сентября 2008
Ангелотворец The Angel Maker
Сезон 4 Серия 2
1 октября 2008
Минимальные потери Minimal Loss
Сезон 4 Серия 3
8 октября 2008
Рай Paradise
Сезон 4 Серия 4
22 октября 2008
Отлов Catching Out
Сезон 4 Серия 5
29 октября 2008
Инстинкты The Instincts
Сезон 4 Серия 6
5 ноября 2008
В память Memoriam
Сезон 4 Серия 7
12 ноября 2008
Шедевр Masterpiece
Сезон 4 Серия 8
19 ноября 2008
Искусство соблазнения 52 Pickup
Сезон 4 Серия 9
26 ноября 2008
Братья по оружию Brothers in Arms
Сезон 4 Серия 10
10 декабря 2008
Обычный Normal
Сезон 4 Серия 11
17 декабря 2008
Родственные души Soul Mates
Сезон 4 Серия 12
14 января 2009
Родословная Bloodline
Сезон 4 Серия 13
21 января 2009
Слабое утешение Cold Comfort
Сезон 4 Серия 14
11 февраля 2009
Возрождение Зоуи Zoe's Reprise
Сезон 4 Серия 15
18 февраля 2009
Удовольствие — моя работа Pleasure is My Business
Сезон 4 Серия 16
25 февраля 2009
Демонология Demonology
Сезон 4 Серия 17
11 марта 2009
Всеядный Omnivore
Сезон 4 Серия 18
18 марта 2009
Дом в огне House on Fire
Сезон 4 Серия 19
25 марта 2009
Противоречия Conflicted
Сезон 4 Серия 20
8 апреля 2009
Оттенки серого A Shade of Gray
Сезон 4 Серия 21
22 апреля 2009
Большое колесо The Big Wheel
Сезон 4 Серия 22
29 апреля 2009
Наезд Roadkill
Сезон 4 Серия 23
6 мая 2009
Преувеличение Amplification
Сезон 4 Серия 24
13 мая 2009
В ад… To Hell...and Back (1)
Сезон 4 Серия 25
20 мая 2009
…и обратно To Hell...and Back (2)
Сезон 4 Серия 26
20 мая 2009
График выхода всех сериалов
Волан-де-Морт был гениален, но так и не понял, что Гарри — крестраж: объясняем, почему так произошло
На карте мира Хоукинса нет, но есть места, которые до сих пор застряли в 1983-м: где снимали сериал «Очень странные дела»
Вместо «Колец власти» лучше бы экранизировали эту историю Толкина: Арагорн уже умер, и Средиземье снова во тьме
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше