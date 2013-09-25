Меню
Мыслить как преступник 2005, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Мыслить как преступник
Criminal Minds 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 25 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Мыслить как преступник»

В 8 сезоне сериала «Мыслить как преступник» сотрудники отдела поведенческого анализа снова спасают американских жителей от серийных маньяков, похитителей и убийц. Им удается обезвредить немало преступников, страдающих психическими расстройствами. Маньяки похищают детей, расчленяют трупы, подвергают жесточайшим пыткам своих жертв. Вместе с расследованиями агенты успевают заниматься и своей личной жизнью. В этом сезоне отношения Аарона и Бет выйдут на новый уровень, а вот Риду предстоит пережить потерю женщины, с которой он был связан.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Сезон 9
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Вдохновение The Inspiration
Сезон 9 Серия 1
25 сентября 2013
Вдохновленный The Inspired
Сезон 9 Серия 2
2 октября 2013
Последний выстрел Final Shot
Сезон 9 Серия 3
9 октября 2013
Свидетель To Bear Witness
Сезон 9 Серия 4
16 октября 2013
Шоссе 66 Route 66
Сезон 9 Серия 5
23 октября 2013
В крови In the Blood
Сезон 9 Серия 6
30 октября 2013
Хранитель Gatekeeper
Сезон 9 Серия 7
6 ноября 2013
Возвращение The Return
Сезон 9 Серия 8
13 ноября 2013
Странный фрукт Strange Fruit
Сезон 9 Серия 9
20 ноября 2013
Звонящий The Caller
Сезон 9 Серия 10
27 ноября 2013
Задира Bully
Сезон 9 Серия 11
11 декабря 2013
Чёрная королева The Black Queen
Сезон 9 Серия 12
15 января 2014
Дорога домой The Road Home
Сезон 9 Серия 13
22 января 2014
200
Сезон 9 Серия 14
5 февраля 2014
Мистер и миссис Андерсон Mr. & Mrs. Anderson
Сезон 9 Серия 15
19 февраля 2014
Гэбби Gabby
Сезон 9 Серия 16
26 февраля 2014
Убеждение Persuasion
Сезон 9 Серия 17
5 марта 2014
Бешенство Rabid
Сезон 9 Серия 18
12 марта 2014
Край зимы The Edge of Winter
Сезон 9 Серия 19
19 марта 2014
Кровные узы Blood Relations
Сезон 9 Серия 20
2 апреля 2014
Что случилось в Меклинбурге… What Happens in Mecklinburg…
Сезон 9 Серия 21
9 апреля 2014
Судьба Fatal
Сезон 9 Серия 22
30 апреля 2014
Ангелы Angels
Сезон 9 Серия 23
7 мая 2014
Демоны Demons
Сезон 9 Серия 24
14 мая 2014
