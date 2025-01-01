Меню
Criminal Minds 16+
Год выпуска 2005
Страна США/Канада
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS
Стрим-сервис Paramount+

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Мыслить как преступник»
Мыслить как преступник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 22 сентября 2005 - 10 мая 2006
 
Мыслить как преступник - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 20 сентября 2006 - 16 мая 2007
 
Мыслить как преступник - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов 26 сентября 2007 - 21 мая 2008
 
Мыслить как преступник - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов 24 сентября 2008 - 20 мая 2009
 
Мыслить как преступник - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
23 эпизода 23 сентября 2009 - 26 мая 2010
 
Мыслить как преступник - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
24 эпизода 22 сентября 2010 - 18 мая 2011
 
Мыслить как преступник - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
24 эпизода 21 сентября 2011 - 16 мая 2012
 
Мыслить как преступник - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
24 эпизода 26 сентября 2012 - 22 мая 2013
 
Мыслить как преступник - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
24 эпизода 25 сентября 2013 - 14 мая 2014
 
Мыслить как преступник - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
23 эпизода 1 октября 2014 - 6 мая 2015
 
Мыслить как преступник - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
22 эпизода 30 сентября 2015 - 4 мая 2016
 
Мыслить как преступник - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
22 эпизода 28 сентября 2016 - 10 мая 2017
 
Мыслить как преступник - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
22 эпизода 27 сентября 2017 - 18 апреля 2018
 
Мыслить как преступник - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
15 эпизодов 3 октября 2018 - 6 февраля 2019
 
Мыслить как преступник - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
10 эпизодов 8 января 2020 - 19 февраля 2020
 
Мыслить как преступник - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
10 эпизодов 24 ноября 2022 - 9 февраля 2023
 
Мыслить как преступник - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
10 эпизодов 6 июня 2024 - 1 августа 2024
 
Мыслить как преступник - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
10 эпизодов 8 мая 2025 - 10 июля 2025
 
Criminal Minds: Evolution
TBA
 
