О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Мыслить как преступник
Сезоны
Мыслить как преступник, список сезонов
Criminal Minds
16+
Год выпуска
2005
Страна
США/Канада
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
CBS
Стрим-сервис
Paramount+
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
11
голосов
8.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Мыслить как преступник»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
22 сентября 2005 - 10 мая 2006
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
20 сентября 2006 - 16 мая 2007
Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов
26 сентября 2007 - 21 мая 2008
Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов
24 сентября 2008 - 20 мая 2009
Сезон 5 / Season 5
23 эпизода
23 сентября 2009 - 26 мая 2010
Сезон 6 / Season 6
24 эпизода
22 сентября 2010 - 18 мая 2011
Сезон 7 / Season 7
24 эпизода
21 сентября 2011 - 16 мая 2012
Сезон 8 / Season 8
24 эпизода
26 сентября 2012 - 22 мая 2013
Сезон 9 / Season 9
24 эпизода
25 сентября 2013 - 14 мая 2014
Сезон 10 / Season 10
23 эпизода
1 октября 2014 - 6 мая 2015
Сезон 11 / Season 11
22 эпизода
30 сентября 2015 - 4 мая 2016
Сезон 12 / Season 12
22 эпизода
28 сентября 2016 - 10 мая 2017
Сезон 13 / Season 13
22 эпизода
27 сентября 2017 - 18 апреля 2018
Сезон 14 / Season 14
15 эпизодов
3 октября 2018 - 6 февраля 2019
Сезон 15 / Season 15
10 эпизодов
8 января 2020 - 19 февраля 2020
Сезон 16 / Season 16
10 эпизодов
24 ноября 2022 - 9 февраля 2023
Сезон 17 / Season 17
10 эпизодов
6 июня 2024 - 1 августа 2024
Сезон 18 / Season 18
10 эпизодов
8 мая 2025 - 10 июля 2025
Criminal Minds: Evolution
TBA
