Мыслить как преступник 2005, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Мыслить как преступник
Criminal Minds 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 26 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Мыслить как преступник»

В 8 сезоне сериала «Мыслить как преступник» сотрудники отдела поведенческого анализа снова спасают американских жителей от серийных маньяков, похитителей и убийц. Им удается обезвредить немало преступников, страдающих психическими расстройствами. Маньяки похищают детей, расчленяют трупы, подвергают жесточайшим пыткам своих жертв. Вместе с расследованиями агенты успевают заниматься и своей личной жизнью. В этом сезоне отношения Аарона и Бет выйдут на новый уровень, а вот Риду предстоит пережить потерю женщины, с которой он был связан.

Глушитель The Silencer
Сезон 8 Серия 1
26 сентября 2012
Пакт The Pact
Сезон 8 Серия 2
10 октября 2012
Сквозь стекло Through the Looking Glass
Сезон 8 Серия 3
17 октября 2012
Комплекс Бога God Complex
Сезон 8 Серия 4
24 октября 2012
Хорошая почва The Good Earth
Сезон 8 Серия 5
31 октября 2012
Ученичество The Apprenticeship
Сезон 8 Серия 6
7 ноября 2012
Падший The Fallen
Сезон 8 Серия 7
14 ноября 2012
Автобусные колеса The Wheels on the Bus…
Сезон 8 Серия 8
21 ноября 2012
Волшебный свет Magnificent Light
Сезон 8 Серия 9
28 ноября 2012
Урок The Lesson
Сезон 8 Серия 10
5 декабря 2012
Круговорот Perennials
Сезон 8 Серия 11
12 декабря 2012
Цуцванг Zugzwang
Сезон 8 Серия 12
16 января 2013
Выдающееся произведение Magnum Opus
Сезон 8 Серия 13
23 января 2013
Все, что осталось All That Remains
Сезон 8 Серия 14
6 февраля 2013
Сломанный Broken
Сезон 8 Серия 15
20 февраля 2013
Точная копия Carbon Copy
Сезон 8 Серия 16
27 февраля 2013
Подборка The Gathering
Сезон 8 Серия 17
20 марта 2013
Возрождение Restoration
Сезон 8 Серия 18
3 апреля 2013
Заплати Другому Pay It Forward
Сезон 8 Серия 19
10 апреля 2013
Алхимия Alchemy
Сезон 8 Серия 20
1 мая 2013
Дорогая няня Nanny Dearest
Сезон 8 Серия 21
8 мая 2013
Номер шесть #6
Сезон 8 Серия 22
15 мая 2013
Братья Хотчнеры Brothers Hotchner
Сезон 8 Серия 23
22 мая 2013
Подражатель The Replicator
Сезон 8 Серия 24
22 мая 2013
