Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Мыслить как преступник 2005, 18 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Мыслить как преступник
Сезоны
Сезон 18
Criminal Minds
16+
Оригинальное название
Season 18
Название
Сезон 18
Премьера сезона
8 мая 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
15
голосов
Список серий сериала Мыслить как преступник
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Калькуляция пловца
Swimmer's Calculus
Сезон 18
Серия 1
8 мая 2025
Смотритель зоопарка
The Zookeeper
Сезон 18
Серия 2
15 мая 2025
Время прощаться
Time to Say Goodbye
Сезон 18
Серия 3
22 мая 2025
Я в порядке, все в порядке. Все хорошо.
I'm Fine, It's Fine. Everything is Fine.
Сезон 18
Серия 4
29 мая 2025
Жестокий человек
The Brutal Man
Сезон 18
Серия 5
5 июня 2025
Ад пуст...
Hell is Empty…
Сезон 18
Серия 6
12 июня 2025
...Все дьяволы здесь
…All the Devils Are Here
Сезон 18
Серия 7
19 июня 2025
Тара
Tara
Сезон 18
Серия 8
26 июня 2025
КоллатеРал
CollateRal
Сезон 18
Серия 9
3 июля 2025
Ученик
The Disciple
Сезон 18
Серия 10
10 июля 2025
График выхода всех сериалов
Именно на этом мультфильме франшиза «Три богатыря» свернула не туда: это не «Шамаханская царица», как думали многие
Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат
На карте мира Хоукинса нет, но есть места, которые до сих пор застряли в 1983-м: где снимали сериал «Очень странные дела»
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667