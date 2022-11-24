Меню
Мыслить как преступник 2005, 16 сезон

Постер к 16-му сезону сериала Мыслить как преступник
Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 16

Criminal Minds 16+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 24 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 16-й сезон сериала «Мыслить как преступник»

В 16 сезоне сериала «Мыслить как преступник» опасные и увлекательные приключения членов элитной профильной команды ФБР продолжаются. Группа сотрудников спецподразделения занимается анализом сознания и поступков самых извращенных представителей криминального мира. Они буквально залезают в голову этих людей, погружаются в их мысли, выявляют логику поступков. Это позволяет экспертам предвидеть следующие действия злоумышленников до того, как они совершат новые преступления, и нанести упреждающий удар. В новом сезоне герои вновь будут иметь дело с насильниками, сексуальными маньяками и серийными убийцами. 

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 15 голосов
Список серий сериала Мыслить как преступник График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Мы только начинаем Just Getting Started
Сезон 16 Серия 1
24 ноября 2022
Сикарий Sicarius
Сезон 16 Серия 2
24 ноября 2022
Лось Moose
Сезон 16 Серия 3
1 декабря 2022
Оплата за просмотр Pay-Per-View
Сезон 16 Серия 4
8 декабря 2022
Обломки Эдипа Oedipus Wrecks
Сезон 16 Серия 5
15 декабря 2022
Истинное убеждение True Conviction
Сезон 16 Серия 6
12 января 2023
Частички меня Pieces of Me
Сезон 16 Серия 7
19 января 2023
Узелок на память Forget Me Knots
Сезон 16 Серия 8
26 января 2023
Помни о смерти Memento Mori
Сезон 16 Серия 9
2 февраля 2023
Тупик Dead End
Сезон 16 Серия 10
9 февраля 2023
