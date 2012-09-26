Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 8 Серия 6

Мыслить как преступник 2005 6 серия 8 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Мыслить как преступник»
Глушитель
Сезон 8 / Серия 1 26 сентября 2012
Пакт
Сезон 8 / Серия 2 10 октября 2012
Сквозь стекло
Сезон 8 / Серия 3 17 октября 2012
Комплекс Бога
Сезон 8 / Серия 4 24 октября 2012
Хорошая почва
Сезон 8 / Серия 5 31 октября 2012
Ученичество
Сезон 8 / Серия 6 7 ноября 2012
Падший
Сезон 8 / Серия 7 14 ноября 2012
Автобусные колеса
Сезон 8 / Серия 8 21 ноября 2012
Волшебный свет
Сезон 8 / Серия 9 28 ноября 2012
Урок
Сезон 8 / Серия 10 5 декабря 2012
Круговорот
Сезон 8 / Серия 11 12 декабря 2012
Цуцванг
Сезон 8 / Серия 12 16 января 2013
Выдающееся произведение
Сезон 8 / Серия 13 23 января 2013
Все, что осталось
Сезон 8 / Серия 14 6 февраля 2013
Сломанный
Сезон 8 / Серия 15 20 февраля 2013
Точная копия
Сезон 8 / Серия 16 27 февраля 2013
Подборка
Сезон 8 / Серия 17 20 марта 2013
Возрождение
Сезон 8 / Серия 18 3 апреля 2013
Заплати Другому
Сезон 8 / Серия 19 10 апреля 2013
Алхимия
Сезон 8 / Серия 20 1 мая 2013
Дорогая няня
Сезон 8 / Серия 21 8 мая 2013
Номер шесть
Сезон 8 / Серия 22 15 мая 2013
Братья Хотчнеры
Сезон 8 / Серия 23 22 мая 2013
Подражатель
Сезон 8 / Серия 24 22 мая 2013
О чем серия

В 8 сезоне 5 серии сериала «Мыслить как преступник» в сельском поселении штата Орегон исчезло четыре человека. Агенты пытаются установить связь между этими людьми. Джей Джей огорчена из-за того, что ее сын отказывается отмечать День всех святых.

