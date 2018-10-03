Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 14 Серия 13

Мыслить как преступник 2005 13 серия 14 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 14 сезона «Мыслить как преступник»
Сезон 14 / Серия 1 3 октября 2018
Первое жилье
Сезон 14 / Серия 2 10 октября 2018
Правило 34
Сезон 14 / Серия 3 17 октября 2018
Невинность
Сезон 14 / Серия 4 24 октября 2018
Высокий человек
Сезон 14 / Серия 5 31 октября 2018
Люк
Сезон 14 / Серия 6 7 ноября 2018
Двадцать семь
Сезон 14 / Серия 7 14 ноября 2018
Эшли
Сезон 14 / Серия 8 21 ноября 2018
Сломанное крыло
Сезон 14 / Серия 9 5 декабря 2018
Плоть и кровь
Сезон 14 / Серия 10 12 декабря 2018
Ночные огни
Сезон 14 / Серия 11 2 января 2019
Хамелин
Сезон 14 / Серия 12 9 января 2019
Хамелеон
Сезон 14 / Серия 13 23 января 2019
Больной и злой
Сезон 14 / Серия 14 30 января 2019
Правда или вызов
Сезон 14 / Серия 15 6 февраля 2019
О чем серия

В 14 сезоне 13 серии сериала «Мыслить как преступник» Росси терзается сомнениями. Виной всему серийный маньяк-убийца, в борьбе с которыми агенты, возможно, руководствовались не вполне верными методами. Кажется, он обставил сотрудников спецотдела.

