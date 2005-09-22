Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Criminal Minds
Seasons
Criminal Minds All seasons
Criminal Minds
16+
Production year
2005
Country
USA/Canada
Episode duration
45 minutes
TV channel
CBS
Streaming service
Paramount+
Series rating
7.9
Rate
11
votes
8.1
IMDb
Write review
All seasons of "Criminal Minds"
Season 1
22 episodes
22 September 2005 - 10 May 2006
Season 2
23 episodes
20 September 2006 - 16 May 2007
Season 3
20 episodes
26 September 2007 - 21 May 2008
Season 4
26 episodes
24 September 2008 - 20 May 2009
Season 5
23 episodes
23 September 2009 - 26 May 2010
Season 6
24 episodes
22 September 2010 - 18 May 2011
Season 7
24 episodes
21 September 2011 - 16 May 2012
Season 8
24 episodes
26 September 2012 - 22 May 2013
Season 9
24 episodes
25 September 2013 - 14 May 2014
Season 10
23 episodes
1 October 2014 - 6 May 2015
Season 11
22 episodes
30 September 2015 - 4 May 2016
Season 12
22 episodes
28 September 2016 - 10 May 2017
Season 13
22 episodes
27 September 2017 - 18 April 2018
Season 14
15 episodes
3 October 2018 - 6 February 2019
Season 15
10 episodes
8 January 2020 - 19 February 2020
Season 16
10 episodes
24 November 2022 - 9 February 2023
Season 17
10 episodes
6 June 2024 - 1 August 2024
Season 18
10 episodes
8 May 2025 - 10 July 2025
Season 19
TBA
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree