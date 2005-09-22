Menu
Criminal Minds 16+
Production year 2005
Country USA/Canada
Episode duration 45 minutes
TV channel CBS
Streaming service Paramount+

Series rating

7.9
Rate 11 votes
8.1 IMDb
All seasons of "Criminal Minds"
Criminal Minds - Season 1 Season 1
22 episodes 22 September 2005 - 10 May 2006
 
Criminal Minds - Season 2 Season 2
23 episodes 20 September 2006 - 16 May 2007
 
Criminal Minds - Season 3 Season 3
20 episodes 26 September 2007 - 21 May 2008
 
Criminal Minds - Season 4 Season 4
26 episodes 24 September 2008 - 20 May 2009
 
Criminal Minds - Season 5 Season 5
23 episodes 23 September 2009 - 26 May 2010
 
Criminal Minds - Season 6 Season 6
24 episodes 22 September 2010 - 18 May 2011
 
Criminal Minds - Season 7 Season 7
24 episodes 21 September 2011 - 16 May 2012
 
Criminal Minds - Season 8 Season 8
24 episodes 26 September 2012 - 22 May 2013
 
Criminal Minds - Season 9 Season 9
24 episodes 25 September 2013 - 14 May 2014
 
Criminal Minds - Season 10 Season 10
23 episodes 1 October 2014 - 6 May 2015
 
Criminal Minds - Season 11 Season 11
22 episodes 30 September 2015 - 4 May 2016
 
Criminal Minds - Season 12 Season 12
22 episodes 28 September 2016 - 10 May 2017
 
Criminal Minds - Season 13 Season 13
22 episodes 27 September 2017 - 18 April 2018
 
Criminal Minds - Season 14 Season 14
15 episodes 3 October 2018 - 6 February 2019
 
Criminal Minds - Season 15 Season 15
10 episodes 8 January 2020 - 19 February 2020
 
Criminal Minds - Season 16 Season 16
10 episodes 24 November 2022 - 9 February 2023
 
Criminal Minds - Season 17 Season 17
10 episodes 6 June 2024 - 1 August 2024
 
Criminal Minds - Season 18 Season 18
10 episodes 8 May 2025 - 10 July 2025
 
Season 19
TBA
 
