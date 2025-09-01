Меню
Сериалы
Поколение «Ви»
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах
Новое прочтение «Дракулы», сериал от создателя «Мейр из Исттауна» и спин-офф «Офиса».
Написать
1 сентября 2025 10:21
Вышли трейлеры вторых сезонов «Поколения “Ви”» и «Миротворца»
Оба ролика были представлены на фестивале Comic Con Experience в Мехико.
Написать
2 июня 2025 14:48
Съемки второго сезона «Поколения «Ви» начнутся в ближайшие дни
Производство было отложено из-за смерти актера Чэнса Пердомо.
Написать
8 мая 2024 14:05
Производство второго сезона «Поколения «Ви» отложено из-за смерти Чэнса Пердомо
Молодой актер погиб в результате несчастного случая на дороге.
Написать
1 апреля 2024 15:47
Сериал «Поколение «Ви» официально продлен на второй сезон
Спин-офф «Пацанов» в этом году стал самым популярным оригинальным шоу Amazon.
Написать
20 октября 2023 15:46
Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви»
Спин-офф «Пацанов» снискал признание критиков.
Написать
28 сентября 2023 10:32
Безумная вселенная «Пацанов» расширяется: 5 вещей, которые нужно знать о новом сериале «Поколение "Ви"»
Уже 29 сентября на Amazon Prime выйдут сразу три эпизода спин-оффа из восьми запланированных.
Написать
27 сентября 2023 12:00
Юные супергерои устраивают разнос в трейлере сериала «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов»
Создатели следуют заветам оригинального шоу.
Написать
7 сентября 2023 12:26
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Проститься с жарким сезоном отпусков и вернуться к работе в сентябре нам помогут хулиганский спин-офф «Пацанов», долгожданный сериал по вселенной «Джона Уика» и продолжения любимых проектов: от нового «Утреннего шоу» до финала «Сексуального просвещения».
Написать
29 августа 2023 11:53
В духе «Пацанов»: Вышел red-band-трейлер сериала «Поколение "Ви"»
Шоу о незаурядной студенческой жизни молодых супергероев выйдет на экраны в конце сентября.
Написать
25 июля 2023 11:41
«Пацаны»: спин-офф «Поколение «Ви» обрел дату премьеры
Сериал о студентах колледжа для супергероев выйдет в конце сентября.
Написать
21 июля 2023 11:34
Вслед за Marvel от участия в фестивале Comic-Con отказались Netflix, Sony, HBO и Universal
Крупнейший фестиваль популярной культуры продолжает терять участников из-за забастовки сценаристов.
Написать
26 июня 2023 15:36
Стало известно, когда ждать спин-офф «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»
Также появился постер с сыном Арнольда Шварценеггера.
Написать
3 мая 2023 13:10
«Пацаны»: Дженсен Эклс появится в роли Солдатика в спин-оффе «Поколение «Ви»
В сериале стоит ожидать и других знакомых персонажей.
Написать
5 апреля 2023 13:36
Создатели сериала «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» уже работают над вторым сезоном
Сценаристы сериала в скором времени приступят к написанию продолжения.
Написать
6 января 2023 11:38
Сериал «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» будет детективом с «обилием крови»
Также в нем появятся несколько персонажей из основного шоу.
Написать
22 декабря 2022 14:28
«Кольца власти», «Поколение «Ви» и другое: что представил Amazon на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
Компания выпустила сразу несколько трейлеров своих долгожданных новинок.
Написать
5 декабря 2022 16:48
Молодые суперы из вселенной «Пацанов»: вышел кровавый тизер сериала «Поколение «Ви»
В ролике много отсылок к оригинальному шоу.
Написать
4 декабря 2022 07:56
Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»
Дата премьеры сериала остается неизвестной.
Написать
20 сентября 2022 11:31
