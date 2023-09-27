Безумная вселенная «Пацанов» расширяется: 5 вещей, которые нужно знать о новом сериале «Поколение "Ви"» 

О чем будет спин-офф?

Сериал повествует об Университете Годолкина, в котором обучаются и тренируются молодые люди с суперсилами. Совсем как обычная молодежь, они беспокоятся о социальном статусе, заводят друзей, ищут себя и влюбляются. Но по сравнению с другими студентами их совершенно не волнуют оценки. Компания Vought сразу учит их поклонятся главному — рейтингам. Только с высоким рейтингом и победой в ежегодном батле молодых суперов, у ребят появится шанс получить контракт с Vought на защиту какого-нибудь из городов США. «Поколение "Ви"» начнется как обычная американская комедия о буднях в колледже, но вскоре студенты узнают страшные тайны об изнанке работы известной компании. Также им придется попрощаться с иллюзиями о работе суперов и на фоне зловещих ситуаций, происходящих в колледже в этом году, окончательно выбрать путь героя или злодея.

Университет Годолкина в сериале

Кто у руля проекта

Над проектом работала та же команда, которой мы уже благодарны за крышесносных «Пацанов»: Эрик Крипке, Крейг Розенберг, Сет Роген и Эван Голдберг. В качестве сошоуранеров к ним присоединились Мишель Фазекас и Тара Баттерс, ранее работавший над марвеловским сериалом «Агент Картер». Так что за тональность шоу и рейтинг R можно быть спокойными.

Что за суперы в центре сюжета?

По словам исполнительного директора Эрика Крипке, молодой состав «Поколения "Ви"» — фантастический. Актеры были тщательно отобраны, чтобы стать частью вселенной, на которую у Amazon большие планы.

Мари Моро и Эмма Мейер

Мари Моро, аутсайдер и студентка первого курса, мечтающая однажды вступить в «Семерку». Обладает способностью управлять собственной кровью как оружием. Ее сыграла Джаз Синклер, наиболее запомнившаяся по роли подруги в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины».

Эмма Мейер, соседка Мари. Ее суперсила — это возможность уменьшаться до размера сверчка. В роли Эммы выступила молодая актриса Лиззи Бродвей, которую ранее можно было эпизодически увидеть в «Бесстыжих» и «Новичке».

Андре Андерсон, обладает огромной силой и стойкостью. А также манипулирует металлом подобно Магнето из «Людей X». Его сыграл Чэнс Пердомо, также ранее ярко засветившийся в «Леденящих душу приключениях Сабрины» в роли Эмброуза.

Андре Андерсон

Люк Риордан, или Золотой мальчик во всех смыслах. Самый популярный парень в школе и обладатель огромной силы. Он может управлять термоядерной энергией и воспламеняться, как Человек-факел из «Фантастической четверки». Иронично, но в реальности его играет наиболее звездный среди остальных актер — Патрик Шварценеггер. Хотя из самых успешных ролей у него только сын легендарного Арнольда Шварценеггера. Когда он присоединился к сериалу, СМИ раздули из этого настоящее событие.

Кейт Данлап, девушка Люка. Умеет читать чужие мысли и управлять ими при помощи прикосновения. Ее сыграла Мэдди Филлипс, наиболее известная по фильму «Саммерлэнд» и сериалу «Молодые охотницы за головами».

Джордан Ли, управляет гендерной трансформацией. Может превращаться в девушку или парня, каждый из которых обладает своим набором суперсил. В образе этого героя предстанут актриса Лондон Тор («Ты», «Леди Берд») и актер Дерек Лу («Сияющая Долина»).

Сэм — сильная, но проблемная героиня. Из-за галлюцинаций она вскоре начинает путать реальность с фантазиями. Ее сыграла Аса Германн, ранее ее можно было увидет в сериале «Монстр: История Джеффри Дамера».

Люк Риордан

Как связано с «Пацанами»

Действие нового сериала происходит в той же вселенной, что и «Пацаны». Более того, выходцами Университета Годолкина являются такие члены «Семерки», как Королева Мейв (Доминик Макэллигот), Подводный (Чейс Кроуфорд) и Поезд-А (Джесси Ашер). Последний, кстати, появится в сериале «Поколение "Ви"». Из уже знакомых персонажей также будет сотрудница Vought Эшли Баррет (Колби Минифи), конгрессвумен Виктория Ньюман (Клаудия Думит), директор Vought Studios Адам Бурк (П. Дж. Бирн) и супергерой Солдатик (Дженсен Эклз).

По словам Эрика Крипке, зрителей ждет масса сюрпризов. Начиная со множества пасхалок и отсылок, количества крови и социальных комментариев, заканчивая невероятной важностью значения «Поколения "Ви"» для «Пацанов». Эрик намекает на «интересные связи» между шоу: например, некоторые события, происходящие в «Поколении "Ви"», являются реакцией на произошедшее в третьем сезоне «Пацанов». А что-то такое, пока окутанное тайной, случится с героями университета, а продолжится уже с Бучером и Хьюи.

Дженсен Эклз на съемках «Поколения "Ви"»

Что было в комиксах

Университет Годолкина и подростков, которые там обучаются, можно было увидеть в четвертом выпуске комикса «Пацаны». Однако вряд ли сериал будет следовать короткому сюжету из графического романа, тем более что персонажи там были другие. По сюжету в комиксах Хьюи под прикрытием вливается в команду «Людей Джи» и проходит типичное посвящение в братство. Но героизмом от этих ребят и близко не веет, они все одержимые наркотическими веществами и праздным разрушительным образом жизни. А самоубийство одного из них вскоре раскрывает страшную правду: Годолкин похищал и домогался детей со сверхспособностями, а также промывал им мозги, чтобы они практически поклонялись ему.