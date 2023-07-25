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Киноафиша Новости В духе «Пацанов»: Вышел red-band-трейлер сериала «Поколение "Ви"»

В духе «Пацанов»: Вышел red-band-трейлер сериала «Поколение "Ви"»

25 июля 2023 11:41
В духе «Пацанов»: Вышел red-band-трейлер сериала «Поколение

Шоу о незаурядной студенческой жизни молодых супергероев выйдет на экраны в конце сентября.

Стриминговый сервис Prime Video выпустил red-band-трейлер (трейлер с возрастным рейтингом 18+) будущего спин-оффа сериала «Пацаны» под названием «Поколение «Ви».

Сюжет повествует о молодых сверхлюдях, поступивших на обучение в университет «Годолкин», — престижное учебное заведение компании Vought, где они могут без страха оттачивать свои способности, готовясь стать супергероями. Студенты регулярно подвигаются суровым испытаниям своих физических и моральных качеств, призванным определить лучшего из них. Победа в состязаниях сулит престиж и богатство, поэтому конкуренция за первое место сильна как никогда. Однажды темные секреты «Годолкина» выходят на свет, из-за чего герои оказываются поставлены перед непростым выбором, который может навсегда определить их будущее.

Новый ролик демонстрирует незаурядную студенческую жизнь студентов «Годолкина», наполненную интригами, тайнами, страстями и жестокостью.

Главные роли в шоу исполняют Джаз Синклер, Чэнс Пердомо, Лиззи Бродвей, Шелли Конн и Мэдди Филлипс. Помимо новых героев, на экране появятся персонажи оригинальных «Пацанов» в исполнении Джесси Ашера, Колби Минифи и П.Дж. Бирна (Адам Бурк). Разработкой проекта руководят Мишель Фазекас («Агент Картер») и Тара Баттерз («Кевин спасет мир. Если получится»).

Премьера «Поколения «Ви» состоится 29 сентября.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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