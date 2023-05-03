Стало известно, когда ждать спин-офф «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»

Прояснились приблизительные сроки релиза антисупергеройского боевика «Поколение «Ви», являющегося спин-оффом «Пацанов». В официальном микроблоге Vought International появилось объясление, что премьера сериала состоится на Amazon Prime Video осенью этого года. В качестве бонуса был представлен промопостер с персонажем Патрика Шварценеггера — сын легенды боевиков сыграл Золотого мальчика.

Вскоре новостью поделился и создатель «Пацанов» Эрик Крипке, намекнув, что работа над трейлером уже идет:

«Итак, началось. «Поколение Ви» выйдет осенью 2023 года. Ссылка на веб-сайт ниже. Трейлер, дата премьеры — над всем этим идет усердная работа. Поверьте, ожидание того стоит. И да, крепче держитесь за свои гениталии».

Действие будет разворачиваться в американском университете им. Годолкина. Это учреждение было создано корпорацией Vought для обучения молодых обладателей сверхспособностей. В центре истории окажутся студенты данного заведения, которые будут учиться управлять суперсилами и состязаться между собой за наиболее выигрышные контракты в лучших городах страны.

Предполагается, что в эпизодических ролях появится много знакомых персонажей, включая Солдатика в исполнении Дженсена Эклса. Шоураннерами выступают Тара Баттерз и Мишель Фазекас, ранее работавшие над «Агентом Картер». Вместе с Крипке в продюсерский штаб входят Сет Роген, Эван Голдберг, Гарт Эннис, Нил Х. Мориц и Крэйг Розенберг.